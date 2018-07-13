“Isparta’da gülden yapılan her türlü üretimi öğrenmek ve bunlarla ilgili bilgi sahibi olmak için geldik”

“Isparta’da gülden yapılan her türlü üretimi öğrenmek ve bunlarla ilgili bilgi sahibi olmak için geldik”
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
 
  - Özbekistan’ın gül şehri Nemengan’dan Türkiye’nin gül diyarı Isparta’ya ziyaret   
  - Isparta Valisi Şehmus Günaydın:   
  - “Nemengan ile Isparta arasında benzerlikler var”   
  - Özbekistan Nemengan Büyükşehir Belediye Başkanı Abdurazakov Şevket Şakircanoviç:   
  - “Isparta’da gülden yapılan her türlü üretimi öğrenmek ve bunlarla ilgili bilgi sahibi olmak için geldik”   
  - “Karşılıklı işbirliği ve bu tür çalışmaları önemsiyoruz”   

 Özbekistan’ın güller şehri olarak anılan Nemengan ili Büyükşehir Belediye Başkanı Abdurazakov Şevket Şakircanoviç, gül şehri Isparta’da Vali Şehmus Günaydın ve Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Şanlıtürk’e ziyarette bulundu.   
  Özbekistan’ın ‘Çiçekler şehri’ olarak bilinen Nemengan ili Büyükşehir Belediye Başkanı Abdurazakov Şevket Şakircanoviç ve beraberindeki heyet, Türkiye’nin ‘Güller ve Lavantalar Diyarı’ olarak bilinen Isparta’ya işbirliği ziyaretinde bulundu. Kentte ilk olarak Isparta Valisi Şehmus Günaydın’ı ziyaret eden heyet, burada 2 ülke ve şehirler arasında yapılacak olan işbirliği hakkında görüş alışverişinde bulunarak, bir araya gelmekten dolayı duydukları memnuniyeti ifade ettiler. Ziyarette, Nemengan Büyükşehir Belediye Başkanı Şakircanoviç ile birlikte başkan yardımcısı İminov Abdülhadi Muhiddinoviç, Nemengan Çiçekçiler Merkez Başkanı Corayev Atabek Turgunoviç ve İş Adamı Babahanov Giyasüddin Alimoviç de yer aldı. 
 
  “Nemengan ile Isparta arasında benzerlikler var” 
  Özbekistan ile Türkiye’nin kardeş 2 ülke olduğunu belirterek bu tür ziyaretlerin ekonomik işbirliği anlamında da fayda sağlayacağını dile getiren Vali Günaydın, “Özbekistan’ın son yıllarda göstermiş olduğu gelişme, ülkemiz tarafından da izleniyor, takip ediliyor. Bizler de Isparta’ya yapacakları ziyaretten dolayı bir kez daha bu bilgileri gözden geçirdiğimizde, Nemengan ile Isparta arasında benzerlikler olduğunu görüyoruz. Nemengan şehri, Özbekistan’da ‘Çiçekler şehri’ olarak anılıyor. Tabii ki ülkemizde de gül denince akla Isparta, Isparta denince gül akla geliyor. Bunun yanında yine lavantanın son zamanlarda Isparta’da gösterdiği gelişme de, artık Isparta’mızı haklı olarak ‘Çiçekler şehri’ unvanına kavuşturuyor” dedi. 
 
  “Kardeş şehir protokolü ile ilişkiler daha üst noktaya taşınacak” 
  Dünya gül yağı üretiminin büyük bir kısmının Isparta’da gerçekleştiğini ve bu konuda dünyada ilk sırada yer alındığını hatırlatarak konuşmasını sürdüren Vali Günaydın, “Bu ziyaret ile yarın, inşallah Isparta Belediyemiz ile Nemengan Belediyemiz arasında ‘Kardeş Şehir Protokolü’ imzalanacak. İnşallah, bu protokol imzalandıktan sonra ziyaretler artacak, ekonomik ilişkiler ve her alandaki ilişkiler daha üst noktaya taşınacak” diye konuştu. 
 
  “Sayın Valimiz ve şehrin tecrübelerinden faydalanarak, bizim şehrimiz de bundan yararlanmış ve yatırımlar yapmış olacağız” 
  Özbekistan ile Türkiye ilişkilerinin eskiden beri iyi ilerlediğini ve Özbekistan’ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkenin Türkiye olduğunu belirterek konuşmasına başlayan Nemengan Büyükşehir Belediye Başkanı Abdurazakov Şevket Şakircanoviç, “Yaklaşık bir buçuk yıl önce bizim Sayın Cumhurbaşkanımız ile 2 ülke arasındaki ziyaretle beraber bu birliktelik daha da güçlenmiş oldu. Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın 2018 yılındaki bizim ülkemizi ziyaretinde, orada yapılan 5 milyar dolarlık ticaret anlaşması ile ekonomik ilişkilerimiz de güçlenecek. Son 1 yıl içerisinde karşılıklı ziyaretlerle, turizmin gelişmesi için gelişmeler elde edildi. Bu çerçevede, şehirlerin yapılanması ve güzelleştirilmesi konusunda, bizim de Sayın Cumhurbaşkanımız bazı teklifler, istekler ve talimatlar bildiriyor. Bu çerçevede, Türkiye’den Sadık Bedek Özbekistan Turizm Bakanı’nın yardımcısı olarak çalışıyor, Türkiye’den geldiğinde bakıyor ki; Nemengan’da da güller var. Bakana ve Başkana; ‘Bizim de Isparta’da güllerimiz var, bu gülleri endüstri alanında işliyoruz’ diyorlar. Gelip, görün ve kardeş olun diyorlar ve sonrasında da bu ilişkiler başlıyor. Biz, bu daveti sevinçle karşıladık. Bizde her yıl Mayıs ayında gül bayramı yapılır. BU yıl 58.’si yapıldı. Gül bayramında100’den fazla araba, değişik güllerle donatılıp, süslendi. Bu birliktelikle beraber, şehri güzelleştirmenin haricinde bizim üstlerimiz izin verdiler, sanayide de biz işbirliği yapmak istedik. Bu doğrultuda Sayın Valimizle görüşmüş oluyoruz. Öyle inanıyorum ki; Sayın Valimiz ve şehrin tecrübelerinden faydalanarak, bizim şehrimiz de bundan yararlanmış ve yatırımlar yapmış olacağız. Ben ve benim ekibim, orada bazı çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Sizlere minnet ve teşekkürlerimizi bildiriyoruz” şeklinde konuştu. 
  Özbek heyeti bir süre Vali Günaydın ile makamda basına kapalı olarak görüşme yaptı. 
 
  “Karşılıklı işbirliği ve bu tür çalışmaları önemsiyoruz” 
  Özbek heyet daha sonra Isparta Belediyesi’ne geçerek Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Şanlıtürk’ü ziyarette bulundu. 
  Ziyarette karşılama konuşmasını gerçekleştiren Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Şanlıtürk, “Özbekistan Nemengan Belediye Başkanımız, yardımcıları ve ticari heyetini belediyemizde ağırlamaktan son derece onur duyuyoruz. Bu ziyaretlerimizin, ileride oluşacak kardeşlik ve ticari işbirliğine vesile olmasını arzu ediyoruz. İlimiz ve Sayın Başkanımın görevli olduğu ilinde belediyecilikte yapabileceğimiz karşılıklı işbirliği ve bu tür çalışmaları önemsiyoruz” ifadelerini kullandı. 
 
  “Isparta’da gülden yapılan her türlü üretimi öğrenmek ve bunlarla ilgili bilgi sahibi olmak için geldik” 
  Özbekistan’da belediye başkanlığını yaptığı şehrin de Isparta gibi güller şehri olduğuna değinerek konuşmasına başlayan Başkan Şakiroviç, bu yıl 58.’sini gerçekleştirdikleri gül bayramından bahsederek, “Biz, şehrimizi güzelleştirmek için her yıl 5 milyondan fazla gül dikeriz. Biz gülü süs amacıyla kullanıyoruz ama asıl buraya geliş amacımız Isparta’da gülden yapılan her türlü üretimi öğrenmek ve bunlarla ilgili bilgi sahibi olmak için geldik. Gül, bu konuda halkın refahını da artırıcı bir unsur olarak kabul edilir” ifadelerine yer verdi. 
 
  Özbek Başkan’dan, Ispartalı Başkana gül bayramı daveti 
  Başkan Şakircanoviç kendilerinin sıcak bir şekilde karşılandıklarını kaydederek, “Biz, az önce Sayın Valimizle sıcak bir görüşme yaptık ve burada da aynı sıcaklığı görüyoruz. Sizleri de Nemengan’a davet edip, buradaki işbirliğimizi uzmanlarımızı değiştirerek, karşılıklı tecrübelerimizden yararlanıp, bunu daha da ileri götürmeyi ümit ediyoruz. Gül bayramına da sizi davet etmiş oluyoruz” dedi. 
  Ziyaret sonrasında Özbekistan Nemengan Belediye Başkanı Şakircanoviç ve Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Şanlıtürk, birlirlerine çeşitli hediyeler takdim etti. Hediye seremonisinde ayrıca Özbek Başkan tarafından Ispartalı Başkan’a Özbekistan’da önemli günlerde giyilen kültürel kıyafet giydirilerek, kendisine hediye edildi. 
  Ziyaret sonrasında Özbek heyet, Isparta Belediyesi’nin gül, halı ve diğer kültürel konularda yaptığı çalışmalar ve hizmetleri yerinde görmek için gezi yaptı. 

 
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İHA
                                         
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