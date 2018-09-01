- Isparta’da 4 vali yardımcısı ve 7 kaymakamın görev yeri değişti



- Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararlarına göre, aralarında vali yardımcısı ve kaymakamların da bulunduğu 471 mülki idare amirinin görev yeri değiştirildi. Bu kapsamda Isparta’da da 4 vali yardımcısı ve 7 kaymakamın görev yerlerinde değişiklik yapıldı.



Isparta’da görev yerleri değişen kaymakamlar

Yapılan atamalara göre, Isparta’da; Gönen Kaymakamı Mustafa Gürbüz Göynücek Kaymakamlığı’na, Demirözü Kaymakamı Ali Erdoğan Senirkent Kaymakamlığı’na, Sütçüler Kaymakamı Furkan Duman Hilvan Kaymakamlığı’na, Erzurum Vali Yardımcısı iken, 19/08/2017 tarihli ve 2017/345 sayılı Müşterek Kararname ile Şarkikaraağaç Kaymakamlığına atanan Ayhan Terzi'ye ait hüküm iptal edilmiş ve adı geçen Rize-Pazar Kaymakamlığı’na, Mengen Kaymakamı Sertaç Kırçuval Şarkikaraağaç Kaymakamlığı’na, Uluborlu Kaymakamı Cem Gümrükçü Saimbeyli Kaymakamlığı’na, Yenişarbademli Kaymakamı Mustafa Dinç Mazıdağı Kaymakamlığı’na, Gemerek Kaymakamı Cuma Kılınç ise Yenişarbademli Kaymakamlığı’na atandı.

Isparta’ya atanan ve Isparta’da başka illere atanan Vali yardımcıları

Atama listelerine göre, Isparta Vali Yardımcısı Ümit Şeref Kayacan Afyonkarahisar Vali Yardımcılığı’na, Çanakkale Vali Yardımcısı Ömer Faruk Ateş Isparta Vali Yardımcılığı’na, Samsun Vali Yardımcısı Hakan Kubalı Isparta Vali Yardımcılığı’na, Nevşehir Vali Yardımcısı iken 19/08/2017 tarihli ve 2017/345 sayılı Müşterek Kararname ile Isparta Vali Yardımcılığına atanan Ahmet Soley’e ait hüküm iptal edilmiş ve adı geçen Karacasu Kaymakamlığına, Isparta Vali Yardımcısı Faruk Ekiz Yozgat İl Hukuk İşleri Müdürlüğü’ne, Isparta Valiliği Hukuk Müşaviri Şükrü Özcan Kilis Vali Yardımcılığına atandı.



İHA