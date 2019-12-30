Isparta’da Geleceğim Mesleğim Etkinlikleri Düzenlendi

Isparta’da Geleceğim Mesleğim Etkinlikleri Düzenlendi
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Isparta Düğün Salonları
Isparta’da Geleceğim Mesleğim' Mesleki ve Teknik Eğitim Farkındalık Etkinlikleri
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Kalkınma Ajansları için 2019 yılı teması olarak belirlenen Mesleki ve Teknik Eğitim kapsamında  “Geleceğim Mesleğim; Isparta Mesleki ve Teknik Eğitim Farkındalık Etkinlikleri” Isparta’da gerçekleştirildi. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), Isparta Milli Eğitim MüdürlüğüIsparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) ve Süleyman Demirel Üniversitesi(SDÜ) işbirliğinde ortaokul ve lise ile üniversitelerin mühendislik fakültesi, teknoloji fakültesi ve meslek yüksek okullarındaki öğrencilere yönelik çeşitli faaliyetler düzenlendi.
Teknik ve Meslek Lisesi Öğrencileri Kariyer Yolunda’ semineri ile başlayan etkinlikler kapsamında ISUBÜ Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Reşat SELBAŞ Isparta’da bulunan mesleki ve teknik lise öğrenci ve öğretmenlerine yönelik, mesleki ve teknik eğitimin önemi, Türkiye’de mesleki ve teknik eğitim konulu sunumun ardından, Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları (MTOK) üniversitelere ek puan sistemi hakkında bilgilendirme yapıldı. MTOK mezun olup, yine kendi bölümlerini tercih edecek öğrencilerin MTOK kapsamında ek puan alarak üniversitelerde hangi bölümleri tercih edebildikleri ve hangi mesleklerde iş hayatına atıldıkları anlatıldı. Ardından Üniversiteye MTOK ek puanı ile kaydolmuş ve öğrenimine devam eden 3 öğrenci ve yine MTOK ek puanı ile üniversiteyi kazanmış, mühendis olmuş ve iş hayatına atılmış 3 mezun öğrenci tecrübelerini paylaştı.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE LİDER PROGRAMI
Etkinliklerin ikinci günü de ISUBÜ Teknoloji Fakültesi ve SDÜ Mühendislik Fakültesi öğrencileri başta olmak üzere üniversite öğrencilerine yönelik ‘Lider Programı’ düzenlendi. Mesleki ve teknik okullardan mezun olduktan sonra, Amerika’da ve ülkemizde başarılı girişimler gerçekleştiren Media Nova şirketi kurucusu ve TUSİAD Dijital Danışma Kurulu  Başkanı Serkan SEVİM kendi biyografisi ile birlikte meslek okulu mezunu olmanın ve meslek sahibi olmanın  avantajlarını anlatan sunum gerçekleştirdi. Ardından yazar Özel Oytun TÜRKOĞLU, üniversite öğrencilerimize iş hayatına atılmanın püf noktalarını öğrencilere anlattı. Program, soru ve cevap kısmı ile sona erdi.
Ortaokul 8. sınıf öğrencileri ile velilerine yönelik mesleki ve teknik okulların farkındalığını artırmak amacıyla hazırlanan bir diğer program da, Barida Hotels Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında, il merkezinde bulunan 11 adet mesleki ve teknik lise okulu tarafından hazırlanan stantlarda öğretmenler okullarını, öğrenciler ise ürettikleri ürünleri ve geliştirdikleri projeleri tanıtma imkanı buldu.
Etkinliğin konferans bölümünde ise, tüm Meslek Liseleri Müdürleri adına Isparta Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdiresi Zafer ULUSOY ‘mesleki ve teknik eğitim neden gereklidir?’ sunumunu gerçekleştirdi. SDÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdal TERZİ ise, ‘meslek lisesi mezununun kariyer süreci’ hakkında velileri aydınlatıcı bir sunum yapmıştır. Son olarak, konferans ana konuşmacısı Dr. Özgür BOLAT tarafından ‘Mutluluğun ve Başarının Psikolojisi’ konulu sunumu ile mutlu ve başarılı çocuklar yetiştirmek için yapılması gerekenleri konferansa katılan izleyicilere aktardı.
Ayrıca, etkinlikler kapsamında Ajansımızca “geleceğim mesleğim” logolu defterler bastırılıp ortaokul öğrenci ve velilere dağıtıldı. Yine Ajansımızca, okullarımız tarafından kullanılmak üzere mesleki ve teknik eğitimin sürdürülebilir tanıtımının yapılabilmesi amacıyla ‘Geleceğim Mesleğim’ isimli kısa tanıtım filmi hazırlandı. Tanıtım filmi, etkinlikler süresince sosyal medyada ve programlar esnasında yayınlandı.(28.12.2019)
 
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