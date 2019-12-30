Isparta’da Geleceğim Mesleğim' Mesleki ve Teknik Eğitim Farkındalık Etkinlikleri

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE LİDER PROGRAMI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Kalkınma Ajansları için 2019 yılı teması olarak belirlenenkapsamındaIsparta’da gerçekleştirildi. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (),) veişbirliğinde ortaokul ve lise ile üniversitelerin mühendislik fakültesi, teknoloji fakültesi ve meslek yüksek okullarındaki öğrencilere yönelik çeşitli faaliyetler düzenlendi.semineri ile başlayan etkinlikler kapsamındaIsparta’da bulunanTürkiye’de mesleki ve teknik eğitim konulu sunumun ardından,yapıldı. MTOK mezun olup, yine kendi bölümlerini tercih edecek öğrencilerinve hangi mesleklerde iş hayatına atıldıkları anlatıldı. Ardından Üniversiteyei ve yine MTOK ek puanı iletecrübelerini paylaştı.Etkinliklerin ikinci günü deyönelikdüzenlendi. Mesleki ve teknik okullardan mezun olduktan sonra, Amerika’da ve ülkemizde başarılı girişimler gerçekleştiren Media Nova şirketi kurucusu vekendi biyografisi ile birliktesunum gerçekleştirdi. Ardından, üniversite öğrencilerimizeProgram, soru ve cevap kısmı ile sona erdi.Ortaokul 8. sınıf öğrencileri ile velilerine yönelikbir diğer program da, Barida Hotels Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında,öğrenciler ise ürettikleri ürünleri ve geliştirdikleri projeleri tanıtma imkanı buldu.Etkinliğin konferans bölümünde ise, tüm Meslek Liseleri Müdürleri adınasunumunu gerçekleştirdi.ise,hakkında velileri aydınlatıcı bir sunum yapmıştır. Son olarak, konferans ana konuşmacısıtarafındankonulu sunumu ile mutlu ve başarılı çocuklar yetiştirmek için yapılması gerekenleri konferansa katılan izleyicilere aktardı.Ayrıca, etkinlikler kapsamında Ajansımızcaortaokul öğrenci ve velilere dağıtıldı. Yine Ajansımızca, okullarımız tarafından kullanılmak üzerehazırlandı. Tanıtım filmi, etkinlikler süresince sosyal medyada ve programlar esnasında yayınlandı.