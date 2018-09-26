Isparta’da gaspçı katil dehşeti

Isparta’da gaspçı katil dehşeti
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
  - Isparta’da gaspçı katil dehşeti 
  - Yardım bahanesiyle kaçırdığı kadınları ziynet eşyaları için öldürdü 
  - Isparta’da 2 kadını kaçırıp öldüren zanlı, 18 yıl önce de aynı suçu işlemekten cezaevinde yatmış   
 
- Isparta’da otobüs durağında bekleyen kadını yardım bahanesiyle aracına alıp boğarak öldürdükten sonra gasp eden şahıs, kentte yaklaşık 2 aydan bu yana kayıp olarak aranan başka bir kadını daha öldürdüğünü itiraf etti. Tutuklanan katil zanlısının 18 yıl önce de gasp maksadıyla kadın cinayeti işlediği ve bu yüzden hüküm giydiği ortaya çıktı.   
  Edinilen bilgiye göre, gideceği yere götürmek için Nurten Akyıldız'ı aracına alan B.Ç.’nin daha sonra kadını boğarak öldürdüğü ve kolundaki ziynet eşyasını gasp ettiği ortaya çıktı. Talihsiz kadını daha sonra Gökçay Mesireliği’nde gömdüğü tespit edilen B.Ç.’nin evinde yapılan aramalarda Nurten Akyıldız'a ait ziynet eşyasının ele geçirildiği öğrenildi. Diğer taraftan, Akyıldız'ın bir süredir kayıp olarak arandığı belirtildi. 
   
  Temmuz ayından bu yana kayıp olarak aranıyordu 
  B.Ç, Isparta’da geçtiğimiz Temmuz ayından bu yana kayıp olan Suna Özbey'i de öldürdüğünü itiraf etti. Emniyet güçleri tarafından yapılan araştırmalar sonucu Özbey'in cesedi de zanlının itiraf ettiği Kentteki Atış Poligonu’nda bulundu. 
   
  18 yıl önce de aynı suçtan hüküm giydi 
  Son 2 cinayet ve gasp suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilen B.Ç.’nin yaklaşık 18 yıl önce de gasp maksadıyla M.G. isimli bir kadını kaçırdığı, daha sonra bu kadını da bıçaklayarak öldürdüğü, bu yüzden hüküm giydiği ve cezaevinden yeni çıktığı öğrenildi. 

İHA
                                         
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Devletten gençlere 75 TL cep harçlığı
Isparta’da gaspçı katil dehşeti
Isparta Merkezde Elektrikler kesilecek
SGK'dan binlerce vatandaşa müjde
2.5 milyon memurun hayatı değişiyor
Isparta'da fiyat denetimi
Isparta İtfaiyesinden tatbikatlı ziyaret
Isparta'da bu sabah o kötü kokuyla uyandılar!
Isparta'da Elektrik Kesintisi Uyarısı
Yabancıya ehliyet sınavında dil kolaylığı
Eğirdir'li Yelkenciler Tekirdağ'a gidiyor
Kasada zam oyunu! Tek tek kontrol edin
Tüm Türkiye'yi ilgilendiriyor! 28 Ekim'e dikkat
Nail Bayram ‘resmen’ MHP Isparta İl Başkanı oldu
Isparta’da otomobil motosikletle çarpıştı : 2 yaralı
Bakan açıkladı! Yüzde 15 indirim yapılacak
Isparta'da bu yıl 630 bin ton elma rekoltesi beklentisi
Isparta’da süslü kadınlar bisiklet turu dikkat çekti
Otomobilde ÖTV müjdesi! Resmen başladı
Tüm çalışanları ilgilendiriyor! İşte yeni BES planı
Memura 3 zam
Isparta'nın eşarp şal ve yazma merkezi Sare
IYAŞ ÇEKİLİŞİ YAPILDI İŞTE TALİHLİ İSİMLER 2018
Isparta'da domates üreticisinin fiyat tepkisi
Son dakika! Isparta'da Trafik Kazası...
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğraflarıIsparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğrafları
Yurdum insanından Karpuz SanatıYurdum insanından Karpuz Sanatı
Isparta'da Domates ve Karanfil Festivali EtkinlikleriIsparta'da Domates ve Karanfil Festivali Etkinlikleri
Ölümcül 12 hayvan türüÖlümcül 12 hayvan türü
"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu
Eski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştüEski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştü
En komik halleriyle 'yurdum insanları'En komik halleriyle 'yurdum insanları'
Isparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğraflarıYurdum insanından Karpuz SanatıIsparta'da Domates ve Karanfil Festivali EtkinlikleriÖlümcül 12 hayvan türü"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğuEski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştüEn komik halleriyle 'yurdum insanları'
perde firmalarıISPARTA EŞARPısparta döner siparişISPARTA ÖĞRENCİ YURTLARIISPARTA İÇ GİYİMISPARTA OTO EKSPERTİZISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da öğrenciler nüfus müdürlüklerine akın ettiIsparta'da öğrenciler nüfus müdürlüklerine akın etti22 Eylül 2018
Başkan Günaydın: “Isparta en temiz ve kaliteli suyu Türkiye’de en ucuza içiyor” Başkan Günaydın: “Isparta en temiz ve kaliteli suyu Türkiye’de en ucuza içiyor” 19 Eylül 2018
IYAŞ ÇEKİLİŞİ YAPILDI İŞTE TALİHLİ İSİMLER 2018IYAŞ ÇEKİLİŞİ YAPILDI İŞTE TALİHLİ İSİMLER 201823 Eylül 2018
Bakanlık açıkladı! 22 yaş sınırı getirildiBakanlık açıkladı! 22 yaş sınırı getirildi20 Eylül 2018
Isparta'da halk otobüsü sefer saatlerinde değişiklik yapıldıIsparta'da halk otobüsü sefer saatlerinde değişiklik yapıldı21 Eylül 2018
“İŞ’TE ANNE PROJESİ”“İŞ’TE ANNE PROJESİ”20 Eylül 2018
Son dakika! Isparta'da Trafik Kazası...Son dakika! Isparta'da Trafik Kazası...22 Eylül 2018
Memura 3 zamMemura 3 zam24 Eylül 2018
Isparta Şehir Hastanesi’nde Yeni Dönem!Isparta Şehir Hastanesi’nde Yeni Dönem!20 Eylül 2018
Isparta'da Göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti Isparta'da Göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti 20 Eylül 2018
Isparta'da domates üreticisinin fiyat tepkisi Isparta'da domates üreticisinin fiyat tepkisi 23 Eylül 2018
Emniyet uyardı! Bu maili sakın tıklamayınEmniyet uyardı! Bu maili sakın tıklamayın21 Eylül 2018
Isparta'da fiyat denetimi Isparta'da fiyat denetimi 25 Eylül 2018
Kendisine böbreği bağışlanan kişiye büyük vefa örneğiKendisine böbreği bağışlanan kişiye büyük vefa örneği22 Eylül 2018
Isparta Eski devlet hastanesi binası saniyeler içinde tamamen yıkıldıIsparta Eski devlet hastanesi binası saniyeler içinde tamamen yıkıldı20 Eylül 2018
Isparta’da ruhsatsız silah operasyonu Isparta’da ruhsatsız silah operasyonu 20 Eylül 2018
Isparta'da bu sabah o kötü kokuyla uyandılar!Isparta'da bu sabah o kötü kokuyla uyandılar!25 Eylül 2018
Borcu olanlar dikkat! Uygulama devreye girdiBorcu olanlar dikkat! Uygulama devreye girdi19 Eylül 2018
Çünür Yenişehir’de asfalt hamlesi Çünür Yenişehir’de asfalt hamlesi 19 Eylül 2018
Isparta'da onlarca taze balık türü tezgahlara dolduIsparta'da onlarca taze balık türü tezgahlara doldu22 Eylül 2018