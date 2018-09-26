- Isparta’da gaspçı katil dehşeti

- Yardım bahanesiyle kaçırdığı kadınları ziynet eşyaları için öldürdü

- Isparta’da 2 kadını kaçırıp öldüren zanlı, 18 yıl önce de aynı suçu işlemekten cezaevinde yatmış



- Isparta’da otobüs durağında bekleyen kadını yardım bahanesiyle aracına alıp boğarak öldürdükten sonra gasp eden şahıs, kentte yaklaşık 2 aydan bu yana kayıp olarak aranan başka bir kadını daha öldürdüğünü itiraf etti. Tutuklanan katil zanlısının 18 yıl önce de gasp maksadıyla kadın cinayeti işlediği ve bu yüzden hüküm giydiği ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, gideceği yere götürmek için Nurten Akyıldız'ı aracına alan B.Ç.’nin daha sonra kadını boğarak öldürdüğü ve kolundaki ziynet eşyasını gasp ettiği ortaya çıktı. Talihsiz kadını daha sonra Gökçay Mesireliği’nde gömdüğü tespit edilen B.Ç.’nin evinde yapılan aramalarda Nurten Akyıldız'a ait ziynet eşyasının ele geçirildiği öğrenildi. Diğer taraftan, Akyıldız'ın bir süredir kayıp olarak arandığı belirtildi.



Temmuz ayından bu yana kayıp olarak aranıyordu

B.Ç, Isparta’da geçtiğimiz Temmuz ayından bu yana kayıp olan Suna Özbey'i de öldürdüğünü itiraf etti. Emniyet güçleri tarafından yapılan araştırmalar sonucu Özbey'in cesedi de zanlının itiraf ettiği Kentteki Atış Poligonu’nda bulundu.



18 yıl önce de aynı suçtan hüküm giydi

Son 2 cinayet ve gasp suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilen B.Ç.’nin yaklaşık 18 yıl önce de gasp maksadıyla M.G. isimli bir kadını kaçırdığı, daha sonra bu kadını da bıçaklayarak öldürdüğü, bu yüzden hüküm giydiği ve cezaevinden yeni çıktığı öğrenildi.



İHA

