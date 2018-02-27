Isparta Belediyesi ev ve süs hayvanları satan kişilere yönelik eğitim semineri düzenledi.Isparta Belediyesi ev ve süs hayvanı satan kişilere yönelik hayvanların bakımı ve korunması ile ilgili eğitim programı düzenledi. Oğuzata Kurs Merkezinde 7.’si düzenlenen eğitim programı sonrasında başarılı olan katılımcılara sertifikaları verildi.Isparta Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Hamdi Balcı, “5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Yönetmeliği, ev ve süs hayvanlarının satış, barınma ve eğitim yerlerinin kuruluş, açılış, ruhsat, çalışma ve denetleme yönetmeliği, hayvan ekolojisi, hayvan davranışı ve hayvan bakımı ile beslenmesi konularında bilgiler verildi” dedi.ISPARTA (İHA)