Isparta’da düşen askeri uçağın enkazındaki incelemeler sürüyor

Eskişehir'den kalktıktan sonra Isparta’da düşen ve 3 askerin şehit olduğu uçak kazasını gören görgü tanığı Mustafa Kara, uçağın düşmeden 15 dakika önce Eğirdir Gölü üzerinde yaklaşık 15 metre yükseklikten alçak uçuş yaptığını iddia ederek, “Sanki göle inmek istiyor gibi bir hali vardı” dedi.Eskişehir’den eğitim amaçlı kalkan ve Isparta Yalvaç'ta düşen CASA tipi askeri eğitim uçağının enkazındaki yetkililerin yaptığı incelemeler devam ediyor. Yukarı Kaşıkara köyü yakınlarında bir tepeye düşen uçaktaki 3 şehidin naaşı helikopter ile alınarak otopsi yapılmak üzere Yalvaç Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Uçağın düşmeden önce gören Mustafa Kara isimli bir vatandaş, uçağın Eğirdir Gölü üzerinde dakikalarca alçaktan uçtuğunu iddia ederek yaşadıklarını şöyle anlattı:“Eğirdir Gölü’nde yaklaşık 7 kilometre açıldık arkadaşlar ile balık tutuyorduk. O anda yaklaşık 15 metre yükseklikten büyük bir askeri uçaktı 2-3 defa gitti geldi, sorti yapıyordu ama çok alçaktan uçuyordu. Hatta arkadaşlar ile ‘Arıza mı var acaba, neden böyle alçaktan uçuyor?’ dedik. Yaklaşık 15-20 metre bir direk boyunda çok alçaktan uçuyordu. Yani öyle gördüm, düştüğünü görmedim. Yaklaşık 15-20 dakika öyle gitti 2 defa sonra 3. defa gördük ondan sonrada gözden kayboldu. Saati tam hatırlamıyorum ama öğleden sonraydı. Olaydan sonra arkadaşlar aradı, uçak düştü diye bizde köye geldik. Bizim de öyle haberimiz oldu. Gürültü duymadık, uçağın düştüğü yer ile gölün arasında yaklaşık 15-20 kilometre mesafe var. Uçağın düştüğünü görmedim ama çok alçaktan uçuyordu fakat duman falan da çıkmıyordu uçaktan. Sanki suya inmek istiyor gibi bir hali vardı.”Olayın meydana geldiği köyün yakınları jandarma ekipleri olay mahalline giden yolu kapatırken giriş ve çıkışlara izin vermedi. Dağlık alandaki olay mahalline yetkililerinde normal araçlarla ulaşamadıkları AFAD’ın paletli araçları ile Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait arazözler ve iş makinaları ile ulaştıkları öğrenildi.Uçağın düştüğü bölgeye gitmek isteyen basın mensupları ise köylülerden yardım isteyerek onların traktörleri ile bölgeye ulaşmak istedi. Ancak traktörlerde belli bir yere kadar gidebildi sonrasında ise yol olmadığı için geri dönmek zorunda kalındı. Gazetecilerin traktörle ile bölgeye gitmeye çalışmaları ise ilginç görüntüler oluşturdu.Öte yandan, yapılacak otopsinin ardından şehit askerlerin naaşlarının Eskişehir’e gönderileceği belirtildi.ISPARTA (İHA)ISPARTA (İHA) - Eskişehir'den eğitim amaçlı kalkan ve Isparta Yalvaç'ta düşen CASA tipi askeri eğitim uçağındaki 3 şehitten 2’si Ordulu olduğu öğrenildi.Eskişehir 1’inci Ana Jet Üs Komutanlığından planlı uçuş eğitimi maksadıyla içinde iki pilot ve bir teknisyen olduğu halde kalkış yapan bir CN-235 CASA tipi askeri nakliye uçağı ile saat 12.50'de radar irtibatı kesildi. Başlatılan arama kurtarma faaliyetleri sonrasında saat 14.30 sıralarında Eğirdir Gölü kuzeyinde uçağın enkazına ve üç kahraman askerin naaşlarına ulaşıldı. Kazada şehit olan askerlerden Binbaşı Ümit Karamustafa'nın Ordu-Fatsa, Yüzbaşı Ali Şahin Odabaşı'nın da Ordu-İkizce nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.