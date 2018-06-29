- Isparta’da 24 Haziran seçimleri sırasında İyaş Selçuklu Ortaokulunda asılı duran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portresinin Millet İttifakı mensubu bir partili tarafından kaldırılması girişimine Okul Müdürü Ramazan Tezcan’ın engel olduğu ortaya çıktı.Isparta’da 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri sırasında Millet İttifakı’na mensup olduğu belirtilen bazı partililerin, okulda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan portresini kaldırtmaya çalıştığı ve okul müdürünün tepkisiyle duruma engel olunduğu ortaya çıktı.Bir Whatsapp grubunda bir kişi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın portresiyle birlikte paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı; "Bu resmin bir özelliği var. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu resmini bugün (24 Haziran) Iyaş Selçuklu Ortaokulunun girişinde asılı olduğu yerden, rahatsız olan bazı Millet İttifakı parti mensupları indirtmek istedi ama okul müdürümüzün dik duruşu sayesinde aldıkları cevap karşısında, çok yerden baskı yaptırdılar ama Allah (CC) izni ile indirtemediler. Sağ olun, var olun Ramazan (Tezcan) Hoca."İHA