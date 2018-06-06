Isparta-Eğirdir Karayolu’nda Antalya’dan Konya’ya çilek sevkiyatı yapan tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralanırken, kazanın oluş anı kameralara yansıdı.Isparta - Eğirdir Karayolu üzerinde sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında dorsesinde çilek yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Kazanın oluş anı ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.İHA Muhabirinin edindiği bilgiye göre, kaza saat 05.00 sıralarında Isparta - Eğirdir Karayolu üzerindeki İl Jandarma Komutanlığı önünde meydana geldi.İddiaya göre, Antalya’dan Konya’ya çilek sevkiyatı yaptığı belirtilen 33 LL 878 çekici, 33 LS 878 dorse plakalı Kerim A. (56) yönetimindeki tır, sürücünün dikkatsizliği neticesinde Isparta İl Jandarma Komutanlığı önünde devrilerek yan yattı. Kaza sonrasında yol ortasında kalan tır ve dorse nedeniyle trafik akışı tek şeritten verildi.Talihsiz kazada tır sürücüsü Kerim A. Hafif şekilde yaralandı. Yaralı Kerim A. daha sonra Isparta Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede gerekli tedavisi tamamlanan yaralı sürücünün daha sonra taburcu edildiği öğrenildi.Öte yandan, kazayla ilgili tahkikat sürüyor.İHA