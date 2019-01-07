Isparta’da planlı elektrik kesintisi

8 Ocak 2019 Salı günü, 09.00-12.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla Gelincik TR-3 (yeni tesis edilen)

AG çıkışında Evren Mühendislik tarafından yapılacak yatım çalışmaları nedeniyle 8 Ocak 2019 tarihlerinde, saat

09.00-12.00 arasında, üç saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta

Merkeze bağlı; Gelincik Köyünde (Köyün bir kısmı) bulunan aboneler etkilenecektir.

Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek

takvimde gerçekleştirilecek.



Kamuoyuna duyurulur.