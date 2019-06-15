Isparta’da planlı elektrik kesintisi

17 Haziran 2019 Pazartesi günü, 04.00-04.15 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.



Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından; Kuleönü trafo merkezinde güç trafosu değişikliği nedeniyle enerji kesintisi talep edilmektedir. 17 Haziran 2019 tarihinde, saat 04.00-04.15 arasında, 15 dakika süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkez Akkent (Toki) Mahallesi, Sav Kasabası, Kuleönü Kasabası, Büyükgökçeli, Küçükgökçeli, Bozanönü, Çobanisa, Aliköy, B. Hacılar, K. Hacılar, Direkli, Darıören, Kadılar, Kışlaköy, Güneyce, Çukur Köyleri, Gönen Merkez, Kızılcık Köyü, Atabey İlçesi ve Tüm Köyleri, Harmanören Bahçe Mahallesi, Eğirdir İlçesine bağlı; Bademli, Sevinçbey, Akpınar Köyü Kösebekirler Mahallesi, Ergün Petrol, Tulum Gıda, Hilal Kereste, Cihangir Hüban Kereste, Ispaş Gıda, Taymus, Roseland Mobilya, Doğtaş (Gülüm) Mobilya, Merinos (Gülüm) Mobilya, Ayhan Plastik, Hayrat Neşriyat Matbaa Tesisleri, Modül ve İşmer Mermer Fabrikaları, Akın İplik Fabrikası, Adım Tekstil, Dekor Cam, TüvTürk Araç Muayene İstasyonu, Şahlanlar SHD., Genç Güçsan, Emtaş, Cosmar A.Ş., Ünmak Fabrikası, Elitpak A.Ş., Opel Servisi ve Satış Bayi, Lav Isı, İpek Mobilya, Aydın Gıda A.Ş., Erçetin Gülyağı Fabrikaları, Yüceçam, Yüceer Kereste Fabrikası, Akdeniz Kereste, Doğa Koleji, Benoplast, Akgül A.Ş., TED Koleji, Nuri Şirin Petrol, Mesut Gıda, Sönmez taş, ORMA A.Ş., Şirinler petrol, Dönmezler petrol, Alpet Sivriler, Akçay petrol, İSPAŞ A.Ş., Kuleönü İçme Suyu, Atabey Sulama Birliği, Gürkan Gül yağı fabrikası, Eysu Balık İşleme Fabrikası, Baysallar Alabalık, İrfando Dondurmaları, Masa Maden, Ergül taş kırma, ADK Mermer, Tuaçi Mermer, Vahdet Mermer, Arma Doğaltaş, Unimer, Karain Mermer, Yolsu Nakliyat, Barla Mermer, RMS Madencilik, Serkaya Mermer Ocakları, Camili Yayla Dağ Komando Okulu, Sirena Otel, İsterya Otel ve SDÜ Otel, İl Özel İdare Karlı Yayla Teleferik hattı, KİMO tekstil, Gülkent GES, Aksu Enerji GES, Öz İnşaat GES, M32 GES, Kenan Açıkalın GES, Davraz GES, Hülya Demir GES, HNT fiotek, Al Enerji GES, Molino GES, Gönen GES, Limak GES, Duru Süt, Göltaş Sulama ile bu hattan enerji alan diğer özel trafolu müşteriler etkilenecektir. Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.

Kamuoyuna duyurulur.