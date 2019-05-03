Isparta’da planlı elektrik kesintisi

8 Mayıs 2019 Çarşamba günü, 09.00-13.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla M7 TR-238/A (Deregümü giriş TR) trafosu çıkışında yapılacak olan bakım onarım çalışmaları nedeniyle 8 Mayıs 2019 tarihinde, saat 09.00- 13.00 arasında, dört saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkeze bağlı; Deregümü Köyünün giriş bölgesinde bulunan aboneler etkilenecek. Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.



Isparta’da planlı elektrik kesintisi

8 Mayıs 2018 Çarşamba, 10.00-11.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla Bozanönü TR-1 trafosu AG kol çıkışında, Evren Mühendislik tarafından yapılacak yatırım çalışmaları nedeniyle, 8 Mayıs 2019 tarihinde, saat 10.00-11.00 arasında, bir saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkeze bağlı; Bozanönü Köyünde bulunan aboneler etkilenecektir. Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.

Kamuoyuna duyurulur.