Isparta’da planlı elektrik kesintisi

27 Ocak 2019 Pazar günü, 09.00-15.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla Ölçü dağıtım merkezinden Özkoç-Fabrikalar çıkışında Evren Mühendislik tarafından Yayla Sütem Süt Fabrikasının trafo bakımları ve Isparta İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılacak bakım onarım çalışmaları nedeniyle, 27 Ocak 2019 tarihinde, saat 09.00-15.00 arasında, altı saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkeze bağlı Kuleönü Kasabasının Bahçe Mahallesi (Adarlar arkası), SDÜ. İçme suları, Özkoç Fabrikası, Atabey Beton, Ado Beton, Kartaş, Çevtem, Sütem (Yayla Süt), Zenova Carpet Tekstil, Anadolu Madencilik, Zengiler Mermer, Futa Halı, Bozanönü DSİ pompa ile bu hattan enerji alan özel trafolu müşteriler etkilenecektir.



Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek. Kamuoyuna duyurulur.