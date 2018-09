- Türkiye Yoğun Bakım Derneği ile Isparta Bisikletliler Derneği üyeleri ölümcül bir hastalık olan Sepsis’e dikkat çekmek amacıyla bisiklet pedalı çevirdiler. Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türkiye Yoğun Bakım Derneği Çalışma Grubu Üyesi Doktor Filiz Alkaya Solmaz, enfeksiyon hastalıklarından korunmada en iyi yöntemin el yıkama olduğunu belirterek, “Bu nedenle, çocuklarda küçük yaşlardan itibaren doğru teknikle el yıkama alışkanlığının geliştirilmesi birçok önemli hastalıktan korunmada oldukça etkilidir” dedi.Türkiye Yoğun Bakım Derneği ve Isparta Bisikletliler Derneği üyeleri ölümcül bir hastalık olan ve dünyada görülme sıklığı son 20 yılda yüzde 140 oranında artan Sepsis hastalığına dikkat çekmek amacıyla dün bir etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında Isparta Bisikletliler Derneği Başkanı Bahri Bilici ve dernek üyeleri ile Türkiye Yoğun Bakım Derneği üyeleri Şehir Hastanesi önünden başlayarak, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’na kadar bisiklet pedalı çevirdiler. Burada açıklama yapan SDÜ Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türkiye Yoğun Bakım Derneği Çalışma Grubu Üyesi Dr. Filiz Alkaya Solmaz, Sepsis hastalığının önemine dikkat çekerek, enfeksiyon hastalıklarında en önemli korunma yönteminin küçük yaşlardan itibaren el yıkama alışkanlığının kazandırılmasından geçtiğini dile getirdi.Dr. Alkaya Solmaz, özetle şunları söyledi; “Sepsis vücudun enfeksiyona karşı geliştirmiş olduğu kontrolsüz ve abartılı yanıt sonucunda kendi doku ve organlarına zarar vermeye başlamasıyla ortaya çıkan ve bağışıklık sisteminin çökmesine yol açabilen, erken tanı konulup tedavi edilmezse ölümcül seyredebilen klinik bir tablodur. Sıklığı, tüm dünyada özellikle de gelişmekte olan ülkelerde her geçen gün artan sepsis, sağlık alanındaki tüm gelişmelere rağmen öncelikli halk sağlığı sorunu olarak gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Her yıl 30 milyondan fazla kişiyi etkileyen ve 8 milyona yakın ölüme yol açan sepsis, dünyada her 3 saniyede bir kişinin ölümüne neden oluyor. Büyük oranda hastanede yatan hastalarda gelişen bir klinik tablo olarak gündeme gelen sepsis, aynı sıklıkta olmasa da toplumda sık görülen enfeksiyonların seyri sırasında hastane dışında da gelişebiliyor. Yoğun bakım ünitelerinde en önemli ölüm nedeni olan sepsisin görülme sıklığı ise son 20 yılda yüzde 140 oranında artmış durumda.Uluslararası Sepsis Birliği tarafından ilk kez 2011 yılında Eylül ayı ‘Sepsis Farkındalık Ayı’ olarak ilan edilmiş, 13 Eylül ise Dünya Sepsis Günü olarak kabul edilmiştir. 2017 yılında Birleşmiş Milletler’e üye ülkeler sepsisin giderek halk sağlığı tehdidi olmaya başladığını kabul etmiş ve buna ek olarak Dünya Sağlık örgütü de (WHO) sepsisin önlenmesi, tanınması ve tedavisinin küresel bir öncelik olduğunu bildirmiştir.”İHA