Isparta’da planlı elektrik kesintisi

26 Eylül 2019 Perşembe günü 12.00-17.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla Yakaören TR-1 trafosu AG kol çıkışlarında, Erk İnşaat tarafından yapılmakta olan Isparta-Burdur dostluk yolu kapsamında yapılması planlanan yol üzerindeki AG direklerinin kaldırılması çalışmaları nedeniyle, 26 Eylül 2019 tarihlerinde, saat 12.00-17.00 arasında, beş saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkez Yakaören Köyünde (Bahçelievler Mevkiinin bir kısmı) bulunan aboneler etkilenecektir. Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.

Kamuoyuna duyurulur.