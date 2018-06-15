

- Isparta’da bayramın ilk 2 günü halk otobüsleri ücretsiz

- Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın:

- “Vatandaşlarımız, bayram boyunca belediyeden kesintisiz hizmet alabilecekler”



Isparta Belediyesi 15 Haziran Cuma günü başlayacak ve 17 Haziran 2018 Pazar günü bitecek olan Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla, bayram öncesi, sırası ve sonrası için bir dizi tedbir aldı. Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, her bayram olduğu gibi bu bayramda da vatandaşların daha rahat ve huzurlu bir ortamda bayramlarını geçirebilmeleri açısından belediye olarak 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdüreceklerini söylerken, vatandaşların bayram boyunca belediyeden kesintisiz hizmet alabileceklerini kaydetti.

Mezarlıklara ücretsiz ulaşım

Isparta Belediyesi Ramazan Bayramı’nda vatandaşların ebediyete intikal eden yakınlarını kabristanlıklarda ziyaret edebilmeleri amacıyla Kavaklı Camii önünden ücretsiz otobüs kaldırma çalışmasını devam ettiriyor. Buna göre, Ramazan Bayramı arefesi olan bugün ikindi namazının ardından Halife Sultan ve Asri Mezarlıklara ücretsiz otobüs seferleri düzenlendi.

Bayramda 2 gün otobüsler ücretsiz

Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramın ilk günü ve ikinci günü halkın ulaşımını sağlayan halk otobüsleri ücretsiz olacak. Diğer taraftan, bayramın ilk günü otobüs seferleri 08.30’da, ikinci günü 08.00’da ve üçüncü günü ise normal sefer saatlerinde başlayacak. Otobüslerin son seferleri ise yine 23.30’da tamamlanacak.

İşte, Isparta’daki nöbetçi fırınlar

15 Haziran’da başlayacak ve 3 gün boyunca devam edecek Ramazan Bayramında nöbetçi fırınlar da belirlendi. Bayramda hizmet verecek fırınlar şu şekilde açıklandı; “1.GÜN: Yeşil Yayla Ekmek Fırını Gülcü Mah.3532 Sok. No:43 (Gülcü İlköğretim Okulu Altı), Taş Değirmen Ekmek Fırını Muzaffer Türkeş Mahallesi 212 Cad. 58/60, Merve Ekmek Fabrikası Halife Sultan Mahallesi 3412 Sokak. No:3 - 2.GÜN: Yeşil Yayla Ekmek Fırını Gülcü Mah.3532 Sok. No:43 (Gülcü İlköğretim Okulu Altı), Taş Değirmen Ekmek Fırını Muzaffer Türkeş Mahallesi 212 Cad. 58/60, Merve Ekmek Fabrikası Halife Sultan Mahallesi 3412 Sokak. No:3, Aksu Ekmek Fırını İskender Mahallesi 106 Cad. - 3. GÜN: Yeşil Yayla Ekmek Fırını Gülcü Mah.3532 Sok. No:43 (Gülcü İlköğretim Okulu Altı), Taş Değirmen Ekmek Fırını Muzaffer Türkeş Mahallesi 212 Cad. 58/60, Merve Ekmek Fabrikası Halife Sultan Mahallesi 3412 Sokak. No:3, Aksu Ekmek Fırını İskender Mahallesi 106 Caddesi.”

24 saat esasına göre mesailerini sürdürecekler

Isparta Belediyesi ayrıca, kentte yaşayan vatandaşların daha rahat ve huzurlu bir ortamda bayramlarını geçirebilmeleri için bayram öncesi, sırası ve sonrasında gerekli tüm tedbirlerin alındığını açıkladı. Belediye bünyesindeki, Zabıta Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü ve Mezarlıklar Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı’nda da 24 saat esasına göre çalışmalarını kesintisiz sürdürecek.



,İHA

