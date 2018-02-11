Isparta’da araç plakalarında yeni bir düzenlemeye gidilmesi sonrasında plakalar artık üç harfli olarak verilmeye başlayacak.Araç sicil ve tescil işlemleri Şubat ayı itibarıyla noterlerde yapılmaya başlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün araç sicil ve tescil ve plaka işlemlerini noterlere devretmesinden sonra İstanbul ve Ankara’da dışındaki illerde de noterler “AAB harf” gurubundan plaka vermeye başladı. Bu doğrultuda Isparta’da da araç plakaları artık 32 AAB şeklinde oluşacak ve sadece rakamlar değişecek.Isparta Şoförler, Otomobilciler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Ahmet Tural, Isparta’da merkezin yanı sıra ilçelerde de plakaların AAB şeklinde olacağını açıkladı.Başkan Tural, “Araçların satış, devir ve tescil hizmetlerinin yapılmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen, araçların satış, devir ve tescil hizmetlerinin yürütülmesi hakkında yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. 01.02.2018 tarihinde başlayan yeni düzenleme ile mevcut uygulama noter tarafından yapılan ikinci el araç satış ve devir işlemlerine ilave olarak satışla beraber tescil işlemleri de ayı anda yapılacak ve araç tescil belgesi basılarak ilgisine verilecektir. İlk ve ikinci tescil işlemleri sonrası plaka değişikliği gereken işlemlerde ilgiliye plaka basın belgesi de yine noterlerce her il için oluşturulan plaka havuz sistemi üzerinden sırayla verilecektir. Yeni uygulama ile tüm iller için yeni seriler AAB olarak belirlenmiş olup, Isparta ili için belirlenen yeni plaka serisi ‘32 AAB’dir. Bu çerçevede artık Isparta merkez ayrı, ilçeler ayrı plaka seri nosu sistemi olmayıp Isparta merkezde de “AAB”, ilçelerinde de ‘AAB’ şeklinde uygulanacaktır” dedi.ISPARTA (İHA)