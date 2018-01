Isparta’da ‘Afrin Operasyonu’ için sonsuz Türk Bayrağı Kampanyası

Zeytan Dalı Harekatı’ adı altında düzenlenen ‘Afrin Operasyonu’ kapsamında TSK, Mehmetçik ve vatandaşlara moral olması amacıyla her ev, işyeri ve sokağa Türk Bayrağı asma kampanyası düzenleyen Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, kampanyanın tüm Türkiye’ye yayılması gerektiğini ifade ederek, “Bu bayrak asmalar bir nebze de bayram havasıdır, PKK’nın yok oluşu ve bitişi anlamını taşımaktadır” dedi.Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, geçtiğimiz gün fiilen başlatılan Zeytin Dalı Harekatı dolayısıyla şehir sokaklarını bayraklarla donattırdı. Belediye Başkanı Günaydın, yapılan bu çalışma ile Mehmetçiğe moral verilmesi gerektiğini dile getirerek tüm vatandaşları Isparta’dan başlayarak ev, işyeri ve sokaklarına Türk Bayrağı asma çağrısında bulundu.Türkiye’nin son dönemde Fırat Kalkanı Harekatı’ndan sonra düzenlediği en büyük operasyonlardan birini yürüttüğünü ve uzun yıllardır ülkenin başına musallat olan PKK ve PYD belalarından kurtulmak adına Zeytin Dalı Harekatı ve Afrin Operasyonu’nun önemine işaret eden Belediye Başkanı Günaydın, özel konutunda gazetecilere açıklamalarda bulundu.Belediye Başkan Günaydın gazetecilere yaptığı açıklamada, “Şu anda Afrin olayı çok ciddi boyutta yol almakta. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz (TSK), ordumuz ve Isparta halkımıza bir moral desteği düşüncesiyle bayrak kampanyası başlatmış bulunuyoruz. Başta Isparta Belediyemiz olmak üzere, şu anda bütün caddelerimize bayrak asılmakta. Ispartamız kırmızı beyaz haline gelmekte. Biz bu kampanyayı Isparta halkımızla birlikte ve beraber yürütmek istiyoruz. Isparta halkı da evlerine, işyerlerine ve sokaklarına bayrak asmaya başlamıştır. Halkımız da bu kampanyamıza iştirak etmektedir. Halkımıza bu iştiraklerinden dolayı çok çok teşekkür ediyorum” dedi.Kahraman Türk askerine moral vermek amacıyla bu kampanyayı devam ettirdiklerini ifade eden Başkan Günaydın, “Isparta ile şu andan itibaren bütün Türkiye’de bayrak asılması gerekiyor. Bayrak, bizim kanımız, canımız, her şeyimiz. Zaten biz ne yaparsak, vatan ve bayrak için yapıyoruz.Öyleyse şu anda mesele, vatan meselesi ise; canımız - kanımız olan bu bayraklar asılmalı ve dalgalar halinde esmelidir. İnşallah bu kampanyamız her bakımdan Ispartamız, memleketimiz ve milletimize hayırlı olsun” diye konuştu.“Bugün Pazar ama yarından itibaren bayrağı olmayan vatandaşlarımıza da Isparta Belediyemizden istediği kadar bayrak verilecektir” diyerek sözlerini sürdüren Başkan Günaydın, “Bu, özellikle zaferi tam manasıyla; PKK - PYD ve düşman maşaları ile kökleri bitinceye kadar bayraklarımızı asmaya devam etmemiz gerekir. Sadece bu operasyonda (Afrin) değil, güneyimizde de (Münbiç) bir tehlike var. Suriye’nin uzun 800 kilometrelik güneyimizdeki bütün terörün temizlenmesini istiyorum. İnşallah, bu Afrin operasyonundan sonra orasının da temizlenmesini arzu ediyorum ve inşallah olacağına da inanıyorum. Bunlar olduktan sonra artık Türk Milletinin kendi göbeğini kendisi kestiğini bütün dünya görecek. Bununla birlikte Türk Milleti’nin dünya üzerindeki milletler arasındaki itibarının da çok yüksek olacağına kesinlikle inanıyorum. O açıdan bu savaşın, memleketimize ve milletimize büyük çapta hayır ve başarı getireceğine inanıyorum. Onunu için bu PKK’nın sonuna kadar gidilecek. Bunun süslemeli isimleri de var. Bunların ana kökü PKK’dır. PYD vs gibi isimlemeler var ama bunlar kandırmaca, ilave ve yutturmaca isimler. Ama bunun her şeyi PKK, biz biliyoruz” şeklinde konuştu.Türk Milleti’nin sabırlı bir millet olduğuna değinerek. Başka milletlerin bu kadar sabırlı olmadığını vurgulayan Günaydın, “Sabır, sabır, sabır. Türk Milleti’nin sabrı taşıp, ayağa kalktığı zaman inanın bu milleti kimse durduramaz. İnanın bu bayrak asmalar bir nebze de bayram havasıdır. PKK’nın yok oluşu ve bitişi anlamını taşımaktadır. Onun için önemsiyorum, önemli buluyorum. Ben, mutlaka tüm halkımızın bu konuya önemle riayet etmelerini arzu ediyorum” ifadelerini kullandı.Afrin Operasyonu ve Zeytin Dalı Harekatı’na katılan tüm askerlere de başarı dileklerinde bulunan Günaydın, “Ben askerlerimize en derin sevgilerimi sunarken, onların bu harekatta burunları bile kanamadan büyük zafere ulaşmalarını diliyorum. Ordumuzun tamamına dua ediyorum. İnşallah, bu güzel ve cesaretli askerlerimize başarılar ve zaferler diliyorum” dedi.ISPARTA (İHA)