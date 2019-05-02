Isparta’da planlı elektrik kesintisi

5 Mayıs 2019 Pazar günü, 09.00-18.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.



Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından; Kuleönü trafo merkezinde yıllık genel bakım çalışmalarının

yapılması nedeniyle enerji kesintisi talep edilmektedir. 5 Mayıs 2019 tarihinde, saat 09.00-18.00 arasında, dokuz

saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkez Akkent (Toki)

Mahallesi, Kuleönü Kasabası, Büyükgökçeli, Küçükgökçeli, Bozanönü, Çobanisa, Aliköy, B.

Hacılar, K. Hacılar Köyleri Atabey İlçesinin Bayat Köyü, Harmanören Bahçe Mahallesi, Eğirdir

İlçesine bağlı; Bademli, Sevinçbey, Akpınar Köyü Kösebekirler Mahallesi, Ergün Petrol, Tulum

Gıda, Hilal Kereste, Cihangir Hüban Kereste, Ispaş Gıda, Taymus, Roseland Mobilya, Doğtaş

(Gülüm) Mobilya, Merinos (Gülüm) Mobilya, Ayhan Plastik, Hayrat Neşriyat Matbaa Tesisleri,

Modül ve İşmer Mermer Fabrikaları, Akın İplik Fabrikası, Adım Tekstil, Dekor Cam, TüvTürk

Araç Muayene İstasyonu, Şahlanlar SHD., Genç Güçsan, Emtaş, Cosmar A.Ş., Ünmak Fabrikası,

Elitpak A.Ş., Opel Servisi ve Satış Bayi, Lav Isı, İpek Mobilya, Aydın Gıda A.Ş., Erçetin Gülyağı

Fabrikaları, Yüceçam, Yüceer Kereste Fabrikası, Akdeniz Kereste, Doğa Koleji, Benoplast, Akgül

A.Ş., TED Koleji, Nuri Şirin Petrol, Mesut Gıda, Sönmez taş, ORMA A.Ş., Şirinler petrol,

Dönmezler petrol, Alpet Sivriler, Akçay petrol, İSPAŞ A.Ş., Kuleönü İçme Suyu, Atabey Sulama

Birliği, Gürkan Gül yağı fabrikası, Eysu Balık İşleme Fabrikası, Baysallar Alabalık, İrfando

Dondurmaları, Masa Maden, Ergül taş kırma, ADK Mermer, Tuaçi Mermer, Vahdet Mermer,

Arma Doğaltaş, Unimer, Karain Mermer, Yolsu Nakliyat, Barla Mermer, RMS Madencilik,

Serkaya Mermer Ocakları, Camili Yayla Dağ Komando Okulu, Sirena Otel, İsterya Otel ve SDÜ

Otel, İl Özel İdare Karlı Yayla Teleferik hattı, Gülkent GES, Aksu Enerji GES, Öz İnşaat GES,

M32 GES, Kenan Açıkalın GES, Davraz GES, Hülya Demir GES, HNT fiotek, Al Enerji GES,

Molino GES, Gönen GES, Limak GES, Duru Süt, Göltaş Sulama ile bu hattan enerji alan diğer

özel trafolu müşteriler etkilenecektir.