- Isparta’da 6 katlı otopark açıldı- Isparta Belediyesi’nden trafik sorununa otoparklı çözüm- Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın:- “Otoban gibi otopark yaptık”Isparta Belediyesi tarafından şehrin trafik çözümünün sağlanması noktasında inşa edilen 6 katlı ve 250 araç kapasiteli otopark, düzenlenen görkemli törenle hizmete açıldı.Isparta Belediyesi’nin 6 katlı ve 250 araç kapasiteli otoparkı, Pirimehmet Mahallesi’nde bugün hizmete açıldı.Düzenlenen açılış törenine, Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı İsa Yalçın, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum örgütleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.Açılışta ilk konuşmayı gerçekleştiren MHP İl Başkanı İsa Yalçın, “Isparta’da şehrin konforunun artırılması, şehirde yaşam standartlarının yükseltilmesi konusunda en öncelikli konulardan bir tanesi, Isparta Belediyesi’nin şehrin trafiğini kontrol altına alabilmek için otopark projeleriydi. Artık Türkiye’de ve dünyada kullanılan bütün teknolojilerin, Isparta’da görmekten dolayı çok mutluyuz, gururluyuz. Yapılan hizmetler, özellikle Türkiye’nin 15 Temmuz sürecinden başlayacak olursak; ülkemizin bu geçirmiş olduğu süreçte içeride ve dışarda birbirinden farklı ama tek hedefi Türkiye’yi çökertmek olan güçler, terör örgütleri, bir takım mihrakların ülkemize savaş halinde olduğu bir dönemde Isparta’da huzuru ve birliği sağlamak ve kıt imkanlarla daha büyük ve daha güzel imkanları sağlamak adına daha iyi imkanları sağlamak adanı bu güzel otoparkı da Ispartalı hemşehrilerimize kazandıran kıymetli belediye başkanımız başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.MHP İl Başkanı Yalçın, ülke gündemindeki ‘Milli İttifak’a da değinerek, “Ülkemizin daha çok çalışmaya, birlik beraberlik olmaya ve milli mutabakatın sonsuza dek devam edeceğini bütün dünyaya göstermeye ihtiyacı vardır. Bu anlamda da bütün hemşehrilerimizin, Milli mücadelede de ülkemizin kurulmasında öncülük etmiş, kahraman fedakar Isparta’nın ve daha önceki sıkıntılarda göstermiş olduğu fedakarlığı, bundan sonraki süreçte de ülkemizin birliği ve beraberliği için sonsuza dek göstereceğine de inanıyoruz. Buraya gelerek bu açılışa destek veren herkese teşekkür ediyorum. Ispartamıza, memleketimize hayırlı, uğurlu olsun. İnşallah memleketimize daha güzel hizmetleri yapma fırsatıyla, belediye başkanımız ve tüm ekibine Cenab-ı Allah güç ve kuvvet versin diyorum” ifadelerini kullandı.Açılışta, daha önceki dönemlerde kendisini eleştirenlere sert çıkan Günaydın şehre yapılan hizmetleri anlatarak şöyle konuştu; “Bugün bir otopark açılışı yapıyoruz. Bu otoparkımız, trafik kurallarının, otopark metraj ve tekniğinin, en gereken ne varsa burada yapıldı. Örneğin önündeki yol 5 metre ama otopark içerisindeki yollar 8 metre. Bir zamanlar imar bu sokağı 5 metre öngörmüş diye biz otopark içindeki yolları dar tutmadık. Çünkü, her zaman insanların kullanabileceği şekilde olması lazım. Yoksa insanların buraya girme arzusunu ters yönde kamçılar. Buradan içeriye girdiğiniz zaman ben ona ‘Kurtuluş’ diyorum. Nasıl otobanda rahat gidiyorsanız burada da o rahatlıkla gidebiliyorsunuz, aracı park edebiliyorsunuz.Bir il başkan ne masraf ediyor ki buralara demişti. Kadıahmetlerin yarım bıraktığı yerin otoparkını açsın otoparka para harcaması gerekmez, boşuna masraf ediyor dedi. Ama biz benim döndemimde inşallah burayı da bitireceğiz. Bunlar fuzuli kamunun parasını boşa harcıyor dedi. İşte, senin vizyonun bu, sen busun, aynı adam kalkmış geçen gün bana akıl veriyor. Buradan tek yol gitse şurayı açsa trafik sorunu çözülür diyor. Sen bu lafı eden adam sen onu çözebilir misin? Senin kafan ona erse zaten o lafı söylemezdin. Sen sineğin 2 kanat olduğunu bile bilmezsin. Orası da açıldı, bugüne kadar yaptıklarımızı da açtık fakat buna rağmen Isparta’mıza daha en az 15 tane daha otopark yapılması lazım. Bu otoparkları halk hizmeti olarak yapacaksın kazanç olarak değil. En büyük hizmet nedir halka hizmettir. Şu ana kadar bin km’nin üzerinde dayanıklı asfalt yapıldı Isparta’da.En büyük kazanç halka hizmettir. Para kazanmayı düşünmeyeceksin. Hizmet yapacaksınız. Bunun örneği bugün açtığımız otoparktır. Şu anda bin km’lik dayanıklı asfalt yaptık. Eskiden asfalt şereflendirme parası vardı. Biz en güzel bir şekilde yolları yaptık, Isparta’yı yaşanılabilir bir kent haline getirdik ve bir kez bile para almadık. Yasada bu var. İstersen para alabilirsin ama biz almadık. Namuslu, şerefli ve çalışkan olacaksın. Biz de bunu yapıyoruz. Bu memlekette huzurlu bir şekilde hizmet veriyoruz. Bu otoparkımız da o yapılardan bir tanesi. Depreme dayanıklıdır. Sizlerin adına da mutlulukla söylüyorum; otoparkımız hayırlı olsun. İleriye yönelik devamlı otoparkalar yapacağız. 10 sene daha bu makamda olsam yine otopark yaparım. Senin vizyonun bu kadar işte. Trafiğin çözülme noktası otoparktan geçer. Yollardaki bütün araçların otoparka almakla başlar. Türkiye bu konuda sıfır, tamamen kangren. Şehircilik bakanlığı bu konuda sıfır. Yasada 3 daireye bir otopark yapılsın denilirken, biz bir daireye bir otoparkı uygun gördük ve meclisten geçirdik. Bir yandan kendimiz otopark yapıyoruz, bir yandan da meclisten çıkardığımız yasalarla vatandaşlarımıza yaptırıyoruz. Isparta medeniyeti tanımaya başladı, biz ‘M’sine geldik ama bu durum Türkiye için geçerli değil. Türkiye gelemedi daha. Yahu çalışın be insanlar yapın, örnek alın şu şehri. Onun için şehrimiz başka şekle dönüşmeye başlayacak. Çağa uygun, medeniyete uygun ve insana münhasır bir uygunluk olmalıdır şehircilikte. Kısa zamanda şehrimiz başka bir şehre dönüşmeye başlayacak. Katılan herkese teşekkür ediyorum.”Dualar edildikten sonra, Başkan Günaydın ve MHP İl Başkanı İl Başkanı Yalçın kurdele kesimi yaparak otopark açılışını gerçekleştirdi. Açılışın ardından davetlilere soğuk havada çay ikramı yapılarak, otopark gezisi yapıldı.ISPARTA (İHA)