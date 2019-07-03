Isparta’da planlı elektrik kesintisi

8 Temmuz 2019 Pazartesi günü 08.30-13.30 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla TR-54 (Atatürk İÖO. TR 322224804152) trafosu A kolu çıkışında, yapılacak bakım onarım çalışmaları nedeniyle, 8 Temmuz 2019 tarihinde, saat 08.30-13.30 arasında, beş saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkez Karaağaç Mahallesi İncirli Dede Sokak, 1828, 1829 ve 1827 Sokaklarında bulunan aboneler etkilenecektir. Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.



Isparta’da planlı elektrik kesintisi

6 Temmuz 2019 Cumartesi günü, 13.00-17.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla Gelincik Köyü Yeni trafosu servis çıkışında Evren Mühendislik tarafından yapılacak yatım çalışmaları nedeniyle 6 Temmuz 2019 tarihinde, saat 13.00-17.00 arasında, dört saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkeze bağlı; Gelincik Köyünde bulunan aboneler etkilenecektir.

Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.

Kamuoyuna duyurulur.