Isparta’da planlı elektrik kesintisi

9 Haziran 2019 Pazar günü, 09.00-13.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla Ölçü dağıtım merkezinden Özkoç-Fabrikalar çıkışında Emek Mühendislik tarafından Zeneva Carpet Tekstil Fabrikasının direk montaj çalışmaları nedeniyle, 9 Haziran 2019 tarihinde, saat 09.00-13.00 arasında, dört saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkeze bağlı Kuleönü Kasabasının Bahçe Mahallesi (Adarlar arkası), SDÜ. İçme suları, Özkoç Fabrikası, Atabey Beton, Kartaş, Çevtem, Sütem (Yayla Süt), Zenova Carpet Tekstil, Anadolu Madencilik, Zengiler Mermer, Futa Halı, Bozanönü DSİ pompa ile bu hattan enerji alan özel trafolu müşteriler etkilenecektir. Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek. Kamuoyuna duyurulur.