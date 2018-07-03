Isparta’da 30 kişinin içme suyundan zehirlendiği iddialarına İl Sağlık Müdürlüğü’nden yalanlama

Isparta’da 30 kişinin içme suyundan zehirlendiği iddialarına İl Sağlık Müdürlüğü’nden yalanlama
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
 
  - Isparta’da 30 kişinin içme suyundan zehirlendiği iddialarına İl Sağlık Müdürlüğü’nden yalanlama   
 
 - Isparta merkeze bağlı Büyükgökçeli Köyü’nde 30 kişinin içme ve kullanma suyuna bağlı şebekeden rahatsızlanarak halsizlik, ateş ve karın ağrısı gibi şikayetlerle  hastanelere başvurduğu yönündeki iddia ve haberler, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama ile yalanlandı.   
  ‘İçme suyundan kaynaklı’ iddiası ortaya atıldı 
  Köyde son günlerde salgın hastalıkların arttığı belirtilen vebasın organlarında çıkan haberlerden sonra özellikle çocuklarda çeşitli rahatsızlıklar gözlendiği ve sayının da hayli fazla olduğu iddia edildi. İçme suyu şebekesinden kaynaklandığı iddia edilen şikayetlerle sosyal medya üzerinde “Lütfen dikkatli olalım, en azından bir süre şebeke suyu kullanmamaya çalışalım” paylaşımlarının bulunduğuna dikkat çekildi. 

  İl Sağlık Müdürlüğü’nden yalanlama 
  Bütün bu yaşananların ardından, söz konusu iddialarla ilgili Isparta İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yazılı bir açıklama yapıldı.  İl Sağlık Müdürü Dr.Mehmet Karakaya tarafından yapılan yazılı açıklamada, Büyükgökçeli Köyü’nde yaşanan durumla ilgili hastanelerde kayda değer herhangi bir başvuru bulunmadığı ve şebeke suyunun rutin olarak Sağlık Bakanlığı tarafından kontrol altında tutulduğunu bildirdi. 
  Yapılan yazılı açıklamada, "Büyük Gökçeli köyümüzde erken uyarı sistemi (Bakanlığımızca salgın hastalıkları takip sistemi) kapsamında ishal salgını tespit edilememiştir. Isparta Şehir Hastanesi, Özel Hastaneler ve SDÜ Tıp Fakültesi hastanesi ve aileyi kimliğimize başvuru sayısında anlamlı bir isal salgını gibi bir durum yoktur. Büyük Gökçeli köyümüzün içme ve kullanma suyu tahlilleri düzenli olarak il müdürlüğümüzce yapılmaktadır" denildi. 
 
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İHA
                                         
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ISPARTA HABER
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