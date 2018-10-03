Isparta’da 3 Ekim Dünya Yürüyüş Günü etkinliği

Isparta’da 3 Ekim Dünya Yürüyüş Günü etkinliği
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Isparta Düğün Salonları

  - Elma, su ve şapka alabilmek için adeta birbirlerini ezdiler   
  - Dünya Yürüyüş Günü etkinliğinde izdiham 
  - Öğrenciler dağıtılanlardan alabilmek için birbirlerini ezdiler   
  - Isparta’da 3 Ekim Dünya Yürüyüş Günü etkinliği   

 
 - Isparta İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen Dünya Yürüyüş Günü etkinliğine katılan öğrenciler, görevliler tarafından dağıtılan elma, şapka ve su alabilmek için adeta birbirini ezdi. Görevliler, yaşanan izdiham dolayısıyla zaman zaman katılımcıları uyararak, herkese yetecek kadar şapka, elma ve suyun bulunduğu ikazında bulundu.   
  Sağlık Bakanlığının 3 Ekim Dünya Yürüyüş Günü etkinlikleri kapsamında Isparta’da bir dizi etkinlikler düzenlendi. 
  Isparta İl Sağlık Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinliklere, Isparta Valisi Şehmus Günaydın, İl Sağlık Müdür Vekili ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Nazif Aydın, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ilk-orta ve lise dengi okullarda eğitim öğretim gören öğrenciler ile öğretmenleri katıldı. İstasyon Caddesi üzerinden 6 Mart ve Mimar Sinan Caddeleri’nde ellerindeki pankartlarla yürüyen topluluk, günde en az 10 bin adım atılması gerektiğine dikkat çekti. 
   
  Birbirlerini ezdiler 
  Isparta Valiliği arkasındaki alanda çuval ve halat çekme yarışları düzenlenerek, katılımcılara Isparta elması, şapka ve su dağıtımı yapıldı. Bu sırada öğrenciler, dağıtım yapılan standın önünde izdiham oluşturarak, dağıtılanlardan alabilmek için adeta birbirlerini ezdi. Bu sırada görevliler, zaman zaman öğrenci ve diğer katılımcıları uyararak, herkese verileceği yönünde uyarıda bulundular. 
   
 "Vatandaşlarımızın sağlıklı yaşaması ve hareketli bir hayat sürmesi adına her türlü tedbiri almaya hazırız" 
  Etkinlik ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Isparta Valisi Şehmus Günaydın, "Geleceğimiz için sağlıklı bir nesle ihtiyacımız var. Bugün, bu tür etkinliklerle sağlıklı yaşamanın ne kadar önemli olduğunu vurgulamak ve vatandaşlarımızı bu konuda bilinçlendirmek adına bu tür faaliyetleri daha sık yapacağız inşallah. Çünkü, toplum olarak şunu çok iyi biliyoruz ki; günümüzde obezite çok ciddi bir sorun haline geldi. Çocuklarımızın beslenmesi konusundaki eksikliklerimiz, hareketsizlik bunun başlıca nedenleri. Hayatımızda mutlaka ve mutlaka sporu artık kalıcı hale getirmemiz lazım. Her gün 10 bin adım diyoruz. Ama etrafımıza baktığımız zaman bu konuda ciddi bir eksiklik olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim Müdürlüğümüz olmak üzere, bütün kurumlarımız bu konuda daha fazla çalışmalı ve daha fazla etkinliklere yer vermeliyiz. Bunun için bizler Valilik olarak da bu işin öncüsü oluruz. Vatandaşlarımızın Isparta’da sağlıklı yaşaması ve hareketli bir hayat sürmesi adına her türlü tedbiri almaya hazırız. Bu konuda Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüzce de çok ciddi çalışmalar yapıldı. Vatandaşlarımızın hafta sonları ve her dönem spor tesislerinden yararlanabilmeleri için çalışmalarımızı tamamladık ve tesisleri kullanıma açtık" dedi. 
  Sabahları kendisinin de bazen Atatürk Stadı’na giderek orada yürüyüş yapan insanlarla karşılaştığını anımsatan Vali Şehmus Günaydın, spor yapmayı çok fazla yaygınlaştırmanın gerekli olduğuna dikkat çekti. 
   
  "Okullardaki spor saha ve tesislerini vatandaşın kullanımına açtık" 
  Okullardaki spor tesis ve sahalarının da, vatandaşların sağlıklı bir yaşama sahip olmaları adına kullanımına açıldığı dile getiren Vali Günaydın, "Vatandaşlarımız okul bahçelerimizdeki spor tesislerimizi kullanabilirler. Eğitim öğretim saatinde biraz sıkıntı olabilir belki ama özellikle hafta sonları bu sahaları ve tesislerimizi de vatandaşlarımızın kullanımına sunuyoruz" diye konuştu. 
   
  "Gençlerimizin kafe ve kahvehanelerde uzun zaman geçirmelerini istemiyoruz" 
  Vatandaşların kısa mesafeli yerler için araç kullanmak yerine yürüyüş yapması gerektiğine vurgu yapan Vali Günaydın, "İşe giderken evimizle arasındaki mesafe yakınsa, ulaşımı araçla yapmayalım, yürüyelim. Dikkat ederseniz, sabahları ben bazı zamanlarda Valiliğe yürüyerek geliyorum ve her gün ortalama 10 bin adım atmaya da dikkat ediyorum. Bazen 10 bini geçiyoruz, bazen aşağıda kalıyor ama bunu vatandaşlarımızın sağlıklı bir yaşam, sağlıklı bir gelecek ve sağlıklı bir nesil için mutlaka yapması gerekiyor. Özellikle gençlerimizin kafe ve kahvelerde uzun zaman geçirmelerini arzu etmiyor ve istemiyoruz. Sporla meşgul olmalarını istiyoruz, mutlaka ve mutlaka bir spor dalına ilgi duymalarını ve aktif olarak bir spor dalına katılmalarını istiyor ve arzu ediyoruz. Bu konuda Valilik ve İl Özel İdaresi olarak, spor takımlarımıza malzeme yardımı ve destekte bulunuyoruz. Niçin, işte sağlıklı bir yaşam için" ifadelerini kullandı. 
  Öte yandan, etkinlik hatıra fotoğrafıyla son buldu. 
 
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İHA                                         
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