Isparta’da planlı elektrik kesintisi

27 Ağustos 2019 Salı günü 08.30-12.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla TR-168 (Veterinerlik TR 322130- 804066) trafosu AG kol çıkışlarında, yapılacak bakım onarım çalışmaları nedeniyle, 27 Ağustos 2019 tarihinde, saat 08.30-12.00 arasında, üç buçuk saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkez Bahçelievler Mahallesinde bulunan; 109 Caddenin bir kısmı, 3056, 3026, 3031, 3032, 3029, 3027 ve 3024 Sokaklarında bulunan aboneler etkilenecektir. Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek. Kamuoyuna duyurulur.