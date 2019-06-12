Isparta’da "2.Ulusal Gül, Kozmetik Ürünleri Fuarı ve 5. Dünya Güzel Koku Günü" Bu gün saat15’de Isparta belediyesi önünden Festival korteji ile başladı. Festival Kortejini TRT Haber Canlı olarak yayınladı.
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