- Isparta’da 11 ayrı suç dosyasıyla aranan cezaevi firarisi yakalandı



- Isparta’da 11 ayrı suç dosyasıyla kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu 11 ayrı suç dosyasıyla aranan ve hakkında kesinleşmiş 6 yıl 7 ay hapis cezası bulunan S. D. (40) isimli şüpheli, kıskıvrak yakalandı. S.D.’nin ayrıca cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı. Emniyet güçleri tarafından geçtiğimiz akşam yakalanan şahsın, gerekli işlemler sonrasında daha sonra cezaevine teslim edildiği öğrenildi.



İHA