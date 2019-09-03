Isparta’da 100 Bekçi Göreve Başladı

Kamu güvenliğinin sağlanmasında genel kolluk birimlerine yardımcı olacak, emniyet ve asayişin temininde önemli katkıları olan Bekçiler görev yapmaya başladılar.

2018 yılında 1’inci dönem olarak Polis Akademisi Başkanlığı’nın açtığı sınavlarda başarılı olan 100 Çarşı ve Mahalle Bekçisi, Isparta emrine atanarak il merkezinde ve ilçelerinde 2 Mart 2019 tarihinden itibaren gece devriyelerine çıkarak hizmet vermeye başladılar.

2019 yılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımları kapsamında 20 Bekçinin planlaması yapılarak eğitimlerinin ardından Isparta ve ilçelerinde hizmet vermeye başlayacak.



Isparta Valiliği