ISPARTA'DA EN İYİ FOTOĞRAFI ÇEK ÖDÜLÜ KAZAN!
“Isparta Çiçek Açıyor’’ Turizm Temalı Ulusal Fotoğraf Yarışması
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), ülkemizde yalnızca bölgemizde gerçekleştirilen gül ve lavanta turizmine ilişkin ulusal düzeyde farkındalığın artırılması, kırsal kesimdeki turizmin canlandırılması, fotoğraf sanatının ilimizde geliştirilmesi hedefleriyle “Isparta Çiçek Açıyor’’ Turizm Temalı Ulusal Fotoğraf Yarışması düzenledi. Yarışmaya katılım Sayısal (Dijital) kategoride “Gül Kokulu Isparta” ve “Lavanta Diyarı Isparta” bölümlerinde gerçekleştirilecektir.
Son başvuru tarihi 20 Ağustos 2018 olan “Isparta Çiçek Açıyor” Turizm Temalı Ulusal Fotoğraf Yarışması'nın ayrıntıları için tıklayınız ...
BAKA