"Isparta Çiçek Açıyor" fotoğraf sergisi

Isparta'da "Isparta Çiçek Açıyor" konulu fotoğraf sergisi açıldı.Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'ndan (BAKA) yapılan açıklamaya göre, gül ve lavanta turizminde farkındalığın artırılması ve kırsal turizmin canlandırılması amacıyla gerçekleştirilen "Isparta Çiçek Açıyor" fotoğraf yarışmasında başarılı fotoğrafların yer aldığı sergi bir alışveriş merkezinde açıldı.Serginin açılışını Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ve Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen gerçekleştirdi.Vali Seymenoğlu ve Başkan Başdeğirmen’in gezdiği sergide, yarışmada jürinin seçtiği Isparta'daki gül ve lavanta bahçeleri, gül ile lavanta hasadı, işleme tesisleri, imbikli gülhaneler, diğer gülcülük ve lavanta faaliyetlerinin yansıtıldığı fotoğraflar yer alıyor.Sergi 18 Nisan'a kadar açık kalacak.ISPARTA (AA) -