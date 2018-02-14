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ISPARTA BY BAKKAL ELEMAN İLANI
ISPARTA BY BAKKAL ELEMAN İLANI
ISPARTA
Tarih:
14.02.2018 12:28
G.Tarihi:
14.02.2018 12:36
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Isparta'da yeni açılan alışveriş merkezi BY Bakkal'da çalışacak reyon elemanları ve part time çalışacak kişiler işe alınacaktır.
Müracat By Bakkal
Telefon: 0532 475 23 75
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