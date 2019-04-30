Demir yolu hat ve istasyonlarında otla mücadele ilaçlaması

Konya-Afyonkarahisar-Kütahya-Denizli-Isparta- Burdur-Eskişehir-Balıkesir il ve ilçe sınırları demir yolu hat ve istasyonlarında otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağı bildirildi.

Burdur Valiliğince yapılan yazılı açıklamaya göre, insan ve hayvan sağlığı açısından tehlike oluşturan ilaçlama nedeniyle belirtilen demir yolu hat kesimleri ile istasyonların çevresinde vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

İlaçlamanın 29 Nisan-16 Mayıs 2019 tarihleri arasında yapılacağı aktarılan açıklamada, şunlara yer verildi:

"Mücadelede kullanılan ilaçlar, insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıdığından demir yolu güzergahı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibaren on gün boyunca vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları ve dikkatli olmaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları, ot hasadı yapmamaları önemle duyurulur."

İlaçlama programı 29 Nisan'da Konya-Akşehir, 30 Nisan'da Akşehir-Afyonkarahisar Ali Çetinkaya, 2 Mayıs'ta Afyonkarahisar Ali Çetinkaya-Dumlupınar, 3 Mayıs'ta Afyonkarahisar Ali Çetinkaya-Dinar, 6 Mayıs'ta Dinar-Kaklık, 7 Mayıs'ta Dinar-Gümüşgün-Burdur, 8 Mayıs'ta Bozanönü-Isparta arası ve Göltaş, Bozanönü İstasyon ve Isparta Garı sahaları, 10 Mayıs'ta Afyonkarahisar Ali Çetinkaya, Kütahya, 13 Mayıs'ta Kütahya-Eskişehir, 14 Mayıs'ta Kütahya, Tavşanlı-Tunçbilek, 15 Mayıs'ta Kütahya ve Balıkesir sınırları içerisindeki Tavşanlı-Dursunbey, 16 Mayıs'ta Dursunbey-Balıkesir arası hat kesimi ve istasyon sahalarında uygulanacak.



BURDUR (AA) -

