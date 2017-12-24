ISPARTA - BURDUR HABERLERİ

Isparta’ya seyir halindeki bir otomobile bağlanarak şehirler arası yolda koşturulan at yürekleri sızlattı.Isparta’ya seyir halindeki bir otomobile bağlanarak şehirlerarası yolda koşturulan at yürekleri sızlattı.Edinilen bilgiye göre, dağ yolu üzerinde bir sürücü, atı aracının arkasına iple bağladı. Vicdansız sürücü daha sonra atla birlikte şehirler arası yola çıktı. Sabah saatlerinde Isparta’dan Burdur istikametine doğru ilerleyen şahıs, etrafından geçen sürücülerin şaşkın bakışlarına aldırmadan yoluna devam etti. O sırada yoldan geçen başka bir sürücü ise o anları cep telefonu ile kaydetti.Şehirlerarası karayolunda acımasız yolculuğunu sürdüren sürücü görenleri şaşkına çevirdi.