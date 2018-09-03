Isparta Bubble Kids Çocuk Aktivite Merkezi Açıldı

Isparta Bubble Kids Çocuk Aktivite Merkezi Açıldı
ISPARTA
G.Tarihi: 03.09.2018 18:51
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Isparta Düğün Salonları
BUBBLE KİDS CAFE & BİSTRO IQ PARK VE ÇOCUK EĞLENCE AKTİVİTE MERKEZİ ISPARTA'DA HİZMETE AÇILDI

Bublle Kids cafe çocuk eğlence ve aktivite merkezi bugun hizmete açıldı.
Mükemmel konforuyla ve iç dizaynıyla Bubble Kids çocukların,gençlerin ve ailelerin uğrak noktası olacak.

IQ PARK SİSTEMİ

Bubble Kids Cafe ile çocuklarınız sınırsız aktivite proramları ve çocuk denetmenleri gözetiminde eğlenecek hemde IQ PARK sistemiyle meslekleri öğrenip uygulamalı olarak meslekler hakkında bilgi sahibi olacak.

DOĞAL KAHVALTI SUNUMU

Bubble Kids çocukların beslenmesine çok önem veriyor. Hazırlamış oldukları kahvaltı menüsünde
doğal reçel, doğal meyve suyu  yeralıyor.

CAFETERYA - TOPLANTI SALONU 

Bubble Kids'in yetişkin konsepti ile aileler çocuklarını izlerken oturup sohbet edebiliyor. Ayrıca aileler içinde farklı kahvaltı ve içecek menüleri bulunuyor.

​Çok amaçlı salonu ile toplantı seminer ve özel günleriniz için programlar düzenlebiliyor.

Bublle Kids Böcüzadepark karşısında...
 
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