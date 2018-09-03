Bublle Kids cafe çocuk eğlence ve aktivite merkezi bugun hizmete açıldı.Mükemmel konforuyla ve iç dizaynıyla Bubble Kids çocukların,gençlerin ve ailelerin uğrak noktası olacak.Bubble Kids Cafe ile çocuklarınız sınırsız aktivite proramları ve çocuk denetmenleri gözetiminde eğlenecek hemde IQ PARK sistemiyle meslekleri öğrenip uygulamalı olarak meslekler hakkında bilgi sahibi olacak.Bubble Kids çocukların beslenmesine çok önem veriyor. Hazırlamış oldukları kahvaltı menüsündedoğal reçel, doğal meyve suyu yeralıyor.Bubble Kids'in yetişkin konsepti ile aileler çocuklarını izlerken oturup sohbet edebiliyor. Ayrıca aileler içinde farklı kahvaltı ve içecek menüleri bulunuyor.​Çok amaçlı salonu ile toplantı seminer ve özel günleriniz için programlar düzenlebiliyor.Bublle Kids Böcüzadepark karşısında...