- Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Akif Aslan,yapacakları son çalışmalarla kentteki alt yapı ve asfalt problemini çözeceklerini bildirdi.Isparta Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü’nce Yenice Mahallesi’nde devam eden çalışmalarda son aşamaya gelindiği belirtildi. Başkan Yardımcısı Akif Aslan, beraberindeki daire müdürleriyle çalışmaları yerinde inceledi.Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğünün şehrin 4 farklı yerinde çalışma sürdürdüğünü ve bunlardan birisinin de Yenice Mahallesi olduğuna dikkat çeken Aslan, “Yenice mahallesindeki çalışmalarımız yaklaşık 15 gündür devam etmekte. Mahallemizin sorunlu olan sokaklarındaki altyapısını tamamen yeniledik. Altyapı çalışmalarının ardından sıcak asfalt çalışmalarına geçtik. 14 sokak ve 2 caddemizde sıcak asfalt çalışmalarımızı yapacağız. Yenice Mahallemizin altyapısı ve asfaltları oldukça eski.Yine doğalgaz firması da bu vesileyle mahallenin büyük bir kısmına doğalgaz verilmesi çalışmalarını da tamamlamış oldu. Bundan sonrada mahallelerimizde sokak bazlı çalışmalarımıza ödün vermeden sürdüreceğiz. Isparta’mızda kalan az bir kısmın da altyapı ve asfalt çalışmalarını yaparak şehrimizin altyapı ve asfalt problemlerini tamamen ortadan kaldırmış olacağız. ” ifadelerini kullandı.Belediye Başkan Yardımcısı Akif Aslan’ın çalışmalarına eşlik eden Yenice Mahallesi Muhtarı İsmail Akkaya da, yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Günaydın ve ekibine teşekkür etti.Akkaya, “Isparta Belediyemizin çalışmalarından memnunuz. Beklediğimiz, özlediğimiz hizmeti Allah’ın izniyle alıyoruz. Başkanımızın huzurunda tüm ekibine teşekkür ediyorum. Mahallemizin değerine değer kattılar. Allah yollarını açık etsin. Bu çalışmalarla belediyemizle gurur duydum. Makine, teçhizat, işçilerle bütün düzen oturmuş. Başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.İHA