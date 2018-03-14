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Isparta Belediyesinden yeni huzurevi müjdesi

Isparta Belediyesinden yeni huzurevi müjdesi
ISPARTA 0
böcüzade

  - Isparta Belediyesinden yeni huzurevi müjdesi   
 

 Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Huzurevi Sağlık Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı Başkanı Nafi Aras ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı.   
  Ziyarette bir süre önce Isparta Belediyesinin de katkılarıyla inşa edilen Huzur Engelli Bakım Merkezi ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunulurken, 46 yıldan buyana mevcut huzurevinin kullanıldığını ve binanın artık yaşlandığı, yenilenmesi konusu ele alındı. Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, yaşlılara beklenen müjdeyi verdi. Depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle boşaltılan binanın yıkılacağını ve yeni bina için projenin hazırlanıp, ihale aşamasına geçildiğini duyurdu. Başkan Günaydın, bina ile birlikte alana yine çok özel bir park yapılacağını kaydetti. 
  Isparta Huzurevi Sağlık Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı Başkanı Nafi Aras ise, "  En kısa zamanda yeni yaşlı bakım merkezimize kavuşmak istiyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi başkanımız bundan sonrada bize yardımcı olacağını söyledi. Bir an önce yaşlı bakım merkezimizin yapılmasını ve yaşlılarımızın rahata kavuşturulması hayırlı bir iş olacaktır. Başkanımız Isparta’nın güzelleştirilmesi adına önemli çalışmalara imza atıyor. Şehirci bir başkan, böyle bir başkana sahip olmamızda bizim için büyük bir şans. Yeni bina ve parkımızı da yaparak çok yakında teslim edecek. Bu katkılarından dolayı başkanımıza teşekkür ederiz” dedi. 

" En geç 8 ay içinde bitireceğiz" 
 Heyecan içerisinde olduklarını ve bir konuyu daha çözeceklerini söyleyen Başkan Ziya Günaydın, “Isparta’mıza yeni huzurevini kazandırmak istiyoruz. Bugüne kadar mevcut huzurevimiz için yapılan yardımlardan dolayı yardımseverlerimize şükranlarımı sunuyorum. Yeni huzurevimizin yapımı için projeler geldi, belli tadilat çalışmaları gerçekleştirildi ve artık inşaatın ihale aşamasına gelindi. Bu binanın yapımını belediye olarak üstlendik. Binayı 6-8 ay gibi kısa bir sürede bitirmeyi arzu ediyoruz. Şu anda yaşlılarımız bir başka yerde kalıyorlar. Bir an önce yaşlılarımızı yeni yerlerine kavuşturmak istiyorum. Mevcut bina depreme dayanıklı çıkmamıştır. Eski binamızın yapımında dernek, vakıf, belediye güzel bir çalışma yapmıştı. Her binanın bir ömrü var. Mevcut binayı yıkacağız ve yenisini yapacağız. Ayrıca yine güzel, anlamlı bir park oluşturacağız. Herkes huzurevinde huzur duyacak. Yeni bina ve park alanımızın yapımına katkıda bulunmak isteyen yardımseverlere de kapımız açık. Bu kervan durmayacak. ” ifadelerine yer verdi. 

  ANTALYA (İHA) 
 
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