BASIN AÇIKLAMASI

Isparta Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü 18 Mart 2018 Pazar günü öğle saatlerinde ilimiz Deri Organize Sanayi Bölgesi mevkiinden köpekleri zehirledikleri iddiası ile gelen ihbar üzerine Belediye Veteriner Hekimlerimiz söz konusu ihbarı anında değerlendirip ihbarın bulunduğu Deri Organize Sanayi mevkiine ivedilikle geçmişlerdir.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Belediye Veteriner Hekimlerimizin olay yerinde yapmış oldukları incelemeler sonucunda yavru ve yetişkin toplam 18 köpeğin öldüğünü tespit etmişlerdir.

Olay sonucunda zehirlenme şüpheli hayvanlardan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri tarafından analiz için numune alınmıştır.

Belediye Veteriner Hekimlerimizce Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde 2 yetişkin ve 4 yavru köpek tedavi altına alınmıştır. Tedavi altına alınan yavru ve yetişkin köpekler tedaviye cevap vererek hayata tutunmuşlardır.

Söz konusu tedavi altına alınan hayvanların bir süre daha Rehabilitasyon Merkezimizde müşahede altında tutulmasına karar verilmiştir. Kimsesiz sokak hayvanlarının aşılama kısırlaştırma, bakım ve gerekli tıbbi müdahaleleri yapılarak, onları sokaklarımızda yaşatmaya çalışıyoruz, halkımızdan bu konuda duyarlı ve anlayışlı olmalarını bekliyoruz.

ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI



















