Belediye ekipleri teyakkuzda

Bayram tatili süresince Zabıta, Temizlik, İtfaiye, Su ve Kanalizasyon İşleri, Fen İşleri ve Veteriner İşleri Müdürlükleri 24 saat esasına göre görev yapacak. Kurban kesim yerlerinin temizliği için Temizlik İşleri Müdürlüğü tam kadro çalışacak. Ayrıca kurban kesim ve satış yerlerinin temizlik ilaçlama ve dezenfektesi anında yapılacak. Halkın sağlığı için fırınların, unlu mamullerin, pastanelerin bayram öncesi denetimleri gerçekleştirilirken ve tatil süresince de gerekli denetimlere devam edileceği kaydedildi. Diğer taraftan, bunların yanı sıra vatandaşların 24 saat boyunca her türlü şikâyetlerini Alo 153’e bildirebilecekleri, senaze hizmetlerinin de bayram süresince devam edeceği kaydedildi.

Ayrıca, itfaiyenin yangınlara, trafik kazaları ve her türlü afete karşı 24 saat esasına göre teyakkuzda olacağı, Fen İşleri, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü’nün tatil süresince nöbetçi ekipleriyle hazır bulunacağı hatırlatıldı.



“Hayvan pazarı dışında her hangi bir yerde kurbanlık satışı yapılamayacak”

Isparta halkının ve belediye personelinin bayramını kutlayan Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, halkın mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmeleri için alınan önlemler, ilgili verdiği bilgilere göre; “Kurban satış yeri olarak Isparta Belediyesine ait Canlı Hayvan Pazarı belirlendi. Pazar dışında her hangi bir yerde kurbanlık satışı yapılamayacak. Hayvan pazarında belediyenin 5 Veteriner Hekimi, Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile birlikte kurban satışına getirilen hayvanların bulunması gereken evrak ve sağlık kontrolü yapılarak vatandaşların gönül rahatlığı içinde kurbanlıklarını almaları sağlanıyor” dedi.

Isparta Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, kurban kesim yeri olarak da Mezbaha Tesisi, Aşevi ve Huzurevi’nin belirlendiği belirtildi.