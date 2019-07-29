Isparta Belediyesi kent temizliği işinde kullanılmak üzere araç ve iş makinesi kiralanması (şoförsüz) hizmet alımı ihalesi gerçekleştirildi. 39 aylık ve 25 milyon 302 bin 769 lira muhammen bedelle çıkan ihale için 26 istekli tarafından ihale dokümanı alındı. Belediye Encümeni Toplantı Salonunda gerçekleşen ihaleye iki firma katıldı.Isparta Belediye Başkan Vekili Hakkı Kaya ihalenin kent için hayırlı olması temennilerinde bulundu. Başkan Vekili Kaya, “İhale için 26 firma doküman aldı. Bu iş için iki firma teklif sundu. İhale sonucu yapılan incelemelerin yapılmasının ardından kamuoyu ile paylaşılacaktır” dedi.Açıklamanın ardından daha sonra teklif veren şirketlerin dosyaları açıldı. Ağaoğlu Danışmanlık Temizlik Ltd. Şti tarafından 15 milyon 873 bin 450 lira, Bilginay Temizlik Ltd. Şti tarafından da 25 milyon 292 bin 500 liralık teklifler sunuldu.Yapılan ihale komisyon tarafından yapılacak inceleme sonucunda kararak bağlanarak katılımcılara bildirilecek.