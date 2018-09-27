- Ispartalı kadınların yaptığı el emeği göz nuru eserlere İstanbul’daki fuarda büyük ilgi oldu.Isparta Belediyesi bünyesinde bulunan Elizi Mağazası’nın yüzlerce çeşit ürünü İstanbul’da açılan Ev Tekstili ve Dekorasyon Fuarında sergileniyor. 26 Eylül’de açılan fuar 3 gün devam edecek.Isparta Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Veli Kayacan, el emeği göz nuru yüzlerce çeşit ürünün yer aldığı Isparta Belediyesi standına büyük ilgi olduğunu söyledi.Günümüzde el emeği ile yapılan ürünleri bulmanın artık çok zor olduğunu hatırlatan Başkan Yardımcısı Kayacan, “İstanbul’daki bu fuarda en çok ilgiyi bizim standımızın görmesinin sebebi de bu. Çünkü bizim ürünlerimiz makineden değil alın terinin olduğu Anadolu kadınının elinden çıkıyor. Elizi Mağazamız bugün önemli bir pazar oluşturmaya başladı. Bu fuarlar sayesinde Elizi önemli bir tanıtım sağladı. Bu vesileyle Belediye Başkanımız Yusuf Ziya Günaydın’a bir kez daha teşekkür ediyorum. Başkanımızın talimatları doğrultusunda kaybolmaya yüz tutmuş el sanatlarımız yeniden hayat buldu ve gelecek kuşaklara aktarılması sağlanmış oldu” diye konuştu.İHA