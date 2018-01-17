Isparta Belediyesi’nden Sosyal Denge protokolü

Isparta Belediyesi, 225 memuru ilgilendiren Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı. Memurlara yüzde 20 ile yüzde 100 arasında zam yapılarak brütte 800-1000 lira arasında yansıtılacak olan sözleşme 31 Mart 2019 tarihine kadar geçerli olacak.Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın ile Türkiye Kamu-Sen’e bağlı Türk Yerel Hizmet Sen Isparta-Burdur Şubesi Başkanı Ahmet Kaya arasında 225 memuru ilgilendiren Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı.İmza töreninde Ahmet Kaya, “Tüm memur arkadaşlarımızın, sizlerin bu iyi niyetine karşılık, Isparta halkımız belediyemiz ve şehrimiz için en iyi şekilde daha üst seviyede çalışacaklarından eminim. Evimize daha hak edilmiş rızık götürmenin iç huzurunu yaşamak için çalışacağımızı bilmenizi isterim. Sözleşmenin herkese hayırlı olmasını temenni ederim” dedi.Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın da, bugün güzel bir gün yaşadıklarını söyledi. Günaydın, “Sendikacılık kavramında çalışanlarımı sendikalı yapan birisiyim. Şu anda arkadaşlarımızla imza atıyoruz. Burada gerek sendikamız gerekse şahsım olarak karşılıklı iyi niyetle hak hukuka riayet ederek bu konuyu çözüyoruz. Kolayca düzelttikten sonra şimdi sendikacı arkadaşlarımızda, bizde çalışanlarımızın daha verimli çalışmalarını benden daha çok istiyorlar. İşte en güzel uzlaşma burada. Atatürk’ün güzel bir sözü var, ‘çalışmak, çalışmak, çalışmak’ Sendikacılarımız, çalışanlarımızın performansını yükseltmelerini benden çok istiyorlar. Çalışmazlarsa benim yapacağım etkiden fazla, onlar konuyu çözüyorlar” diye konuştu.ISPARTA (İHA)