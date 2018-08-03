- Isparta’da deri organize sanayi bölgesinden kaynaklandığı öne sürülen koku sorununun, belediye sorumluluğundaki atık bertaraf tesisi dolayısıyla oluştuğu iddialarına Isparta Belediyesi’nden açıklama geldi. Yapılan yazılı açıklamada, belediyenin sorumluluğu dışında bulunan alandaki sorun ve sıkıntılarla Belediye Başkanı Günaydın’nın töhmet altında bırakılmaya çalışıldığı belirtildi.Isparta’da bazı bölgelerde yoğun şekilde hissedilen koku sorunuyla alakalı belediyenin hedef gösterilmesi sonrasında yazılı bir açıklama yapan belediye, bu sorunun kendileriyle değil deri organize sanayi ve diğer kamu kurumlarıyla ilgili olduğunu duyurdu.“Koku sorunu, su arıtma tesisinden değil, deri organize sanayi bölgesinden kaynaklanıyor”Yapılan açıklamada, özellikle 3 mahallenin etkilendiği koku sorununa değinilerek, “İlimizin Vatan, Halıkent ve Ayazmana mahallelerini etkileyen ‘koku sorunu’ ile ilgili halkımızın doğru bilgilendirilmesi için bu açıklamanın yapılması zorunlu hale gelmiştir.Kamuoyunda sık sık gündeme gelen ve bazı kesimlerin Isparta Belediye Başkanımız Yusuf Ziya Günaydın’ı zan ve töhmet altında bırakmak, mağdur olan insanlarımıza hedef göstermek için ağzına sakız ettiği ‘koku sorunu’ Isparta Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisinden değil Deri Organize Sanayi Bölgesi’nden kaynaklanmaktadır” denildi.Isparta Belediyesi’nin, kentin önemli bir kesimini olumsuz yönde etkileyen kokunun bertaraf edilmesi için kendi sorumluluk alanı içerisindeki Atık Su Arıtma Tesisinde gerekli tüm çalışmaları yaptığı ve kokuyu bertaraf ettiğine değinilen açıklamada, “Isparta Belediyesi olarak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş TESTMER Ölçüm ve Test Hizmetleri A.Ş.’ne yaptırdığımız koku birimi ölçümü neticesinde; Isparta Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisindeki koku birimi 351 KB/m3 çıkmıştır. ‘Koku oluşturan emisyonların kontrolü hakkında yönetmeliğin’ 9. Maddesinin A fıkrasında, ‘1000 koku birimi/m3 veya daha az ise, işletme/tesiste kaynakta koku giderimi konusunda herhangi bir işlem yapılmaz’ denilmektedir.Bilimsel veriler de göstermektedir ki; koku sorunu Atık Su Arıtma Tesisimizden değil Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesinden kaynaklanmaktadır” ifadeleri yer aldı.Bilgiç mücadele edileceğini açıklamıştı, belediye arıtmada sorun yok demiştiAçıklamanın devamında, AK Parti Milletvekili Bilgiç’in daha önce yaptığı açıklamalara dikkat çekilerek şöyle denildi; “AK Parti Isparta Milletvekilimiz ve TBMM Plan Bütçe Komisyonu Başkanımız Süreyya Sadi Bilgiç 30 Haziran 2018 tarihinde basına yansıyan beyanlarında Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi’nden kaynaklanan koku sorununu ortadan kaldırmak için çalışmalar yürüttüklerini söylemiştir.Hava kirliliği, koku kirliliği, çevre kirliliği konularında son derece hassas olan Isparta Belediye Başkanımız Yusuf Ziya Günaydın’ın talimatları ile Isparta Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisimizde etkin mikroorganizma ile tesisimiz desteklenerek koku oluşturan bakteriler kaynağında giderilmiştir. Bu çalışmalar da sürekli olarak devam etmektedir.”‘Belediye, sorumluluğu dışındaki çalışmalara talep edilmesi halinde ayni ve nakdi yardıma hazırdır’Öte yandan açıklamanın sonunda, şu görüşler yer aldı; “Deri Organize Sanayi Bölgesi’nden kaynaklanan koku sorununun bir an evvel çözülerek halkımızın rahat nefes alması en yetkili kurumlar ve sorumlular tarafından ivedilikle sağlanmalıdır. Isparta Belediyesi de sizlerin yapması gereken bu çalışmalarla ilgili talep edilmesi halinde ayni ve nakdi yardımda bulunmaya hazırdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”İHA