Isparta Belediyesi’nden ‘Koku sorunu’ iddialarına yazılı açıklama

Isparta Belediyesi’nden ‘Koku sorunu’ iddialarına yazılı açıklama
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
  - Isparta Belediyesi’nden ‘Koku sorunu’ iddialarına yazılı açıklama 
 
 - Isparta’da deri organize sanayi bölgesinden kaynaklandığı öne sürülen koku sorununun, belediye sorumluluğundaki atık bertaraf tesisi dolayısıyla oluştuğu iddialarına Isparta Belediyesi’nden açıklama geldi. Yapılan yazılı açıklamada, belediyenin sorumluluğu dışında bulunan alandaki sorun ve sıkıntılarla Belediye Başkanı Günaydın’nın töhmet altında bırakılmaya çalışıldığı belirtildi.   
  Isparta’da bazı bölgelerde yoğun şekilde hissedilen koku sorunuyla alakalı belediyenin hedef gösterilmesi sonrasında yazılı bir açıklama yapan belediye, bu sorunun kendileriyle değil deri organize sanayi ve diğer kamu kurumlarıyla ilgili olduğunu duyurdu. 
  “Koku sorunu, su arıtma tesisinden değil, deri organize sanayi bölgesinden kaynaklanıyor” 
  Yapılan açıklamada, özellikle 3 mahallenin etkilendiği koku sorununa değinilerek, “İlimizin Vatan, Halıkent ve Ayazmana mahallelerini etkileyen ‘koku sorunu’ ile ilgili halkımızın doğru bilgilendirilmesi için bu açıklamanın yapılması zorunlu hale gelmiştir. 
  Kamuoyunda sık sık gündeme gelen ve bazı kesimlerin Isparta Belediye Başkanımız Yusuf Ziya Günaydın’ı zan ve töhmet altında bırakmak, mağdur olan insanlarımıza hedef göstermek için ağzına sakız ettiği ‘koku sorunu’ Isparta Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisinden değil Deri Organize Sanayi Bölgesi’nden kaynaklanmaktadır” denildi. 
  Isparta Belediyesi’nin, kentin önemli bir kesimini olumsuz yönde etkileyen kokunun bertaraf edilmesi için kendi sorumluluk alanı içerisindeki Atık Su Arıtma Tesisinde gerekli tüm çalışmaları yaptığı ve kokuyu bertaraf ettiğine değinilen açıklamada, “Isparta Belediyesi olarak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş TESTMER Ölçüm ve Test Hizmetleri A.Ş.’ne yaptırdığımız koku birimi ölçümü neticesinde; Isparta Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisindeki koku birimi 351 KB/m3 çıkmıştır.  ‘Koku oluşturan emisyonların kontrolü hakkında yönetmeliğin’ 9. Maddesinin A fıkrasında, ‘1000 koku birimi/m3 veya daha az ise, işletme/tesiste kaynakta koku giderimi konusunda herhangi bir işlem yapılmaz’ denilmektedir. 
  Bilimsel veriler de göstermektedir ki; koku sorunu Atık Su Arıtma Tesisimizden değil Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesinden kaynaklanmaktadır” ifadeleri yer aldı. 
  Bilgiç mücadele edileceğini açıklamıştı, belediye arıtmada sorun yok demişti 
  Açıklamanın devamında, AK Parti Milletvekili Bilgiç’in daha önce yaptığı açıklamalara dikkat çekilerek şöyle denildi; “AK Parti Isparta Milletvekilimiz ve TBMM Plan Bütçe Komisyonu Başkanımız Süreyya Sadi Bilgiç 30 Haziran 2018 tarihinde basına yansıyan beyanlarında Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi’nden kaynaklanan koku sorununu ortadan kaldırmak için çalışmalar yürüttüklerini söylemiştir. 
  Hava kirliliği, koku kirliliği, çevre kirliliği konularında son derece hassas olan Isparta Belediye Başkanımız Yusuf Ziya Günaydın’ın talimatları ile Isparta Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisimizde etkin mikroorganizma ile tesisimiz desteklenerek koku oluşturan bakteriler kaynağında giderilmiştir. Bu çalışmalar da sürekli olarak devam etmektedir.” 
  ‘Belediye, sorumluluğu dışındaki çalışmalara talep edilmesi halinde ayni ve nakdi yardıma hazırdır’ 
  Öte yandan açıklamanın sonunda, şu görüşler yer aldı; “Deri Organize Sanayi Bölgesi’nden kaynaklanan koku sorununun bir an evvel çözülerek halkımızın rahat nefes alması en yetkili kurumlar ve sorumlular tarafından ivedilikle sağlanmalıdır. Isparta Belediyesi de sizlerin yapması gereken bu çalışmalarla ilgili talep edilmesi halinde ayni ve nakdi yardımda bulunmaya hazırdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” 

 
AW459857_01

İHA                       
Yazdır
ISPARTA HABER
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ISPARTA VALİLİĞİ KURBAN HİZMETLERİ KOMİSYONU KARARI 2018
​Isparta’da planlı elektrik kesintisi
“Doğa sevgisi eğitimin en önemli parçasıdır”
Isparta Belediye Oğuzata kurslarındaki 21 öğrenci nitelikli liselere yerleşti
“Isparta tamamen tekli eğitime geçecek”
Bedelli askerlik başvuruları başladı! işte izlenecek yol...
Eğirdir Gölü'nde yakalanan kaçak ağlara el konuldu
“Isparta'yı hatırlatan ürünler”
Isparta'da lavanta fidanının üretim üssü Eğirdir
ISPARTA BURDUR ANTALYA TÜİK VERİLERİ
Otobüslerde yeni dönem! Zorunlu oluyor
ISPARTA TED KOLEJİ REKLAM BANNER
Kök bitkisinden elde edilen boya dünyada ‘Türk Kırmızısı’ olarak kaydedildi
BAĞCI OTO MADENİ YAĞ DEĞİŞİM SERVİSİ AÇILDI
SDÜ’de aday memur eğitimleri başladı
Din kültürü öğretmeni kazada öldü
ISPARTA'DA CANLI HAYVAN SATIŞI VE ET ÜRÜNLERİ TÜRKER KASAP'TA
Isparta Türker AVM'de indirimde bu hafta...
Eğirdir Gölü'ne 300 bin yavru Sazan bırakıldı
Isparta Valisi Günaydın: "Okullardaki bakım ve onarım çalışmalarınında sona gelindi."
Resmen başladı! Başvuran parasını geri alacak
TÜM ISPARTA’YI AYDINLIĞA KAVUŞTURDUK
KIRKPINAR’IN RÖVANŞI ISPARTA’DA
Kara Havacılık Okul Komutanlığı Isparta’ya taşınıyor
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan öğrencilere müjde
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Ölümcül 12 hayvan türüÖlümcül 12 hayvan türü
"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu
Eski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştüEski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştü
En komik halleriyle 'yurdum insanları'En komik halleriyle 'yurdum insanları'
En az yakıt tüketen araçlar 2018En az yakıt tüketen araçlar 2018
ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018
Türkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'daTürkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'da
Ölümcül 12 hayvan türü"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğuEski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştüEn komik halleriyle 'yurdum insanları'En az yakıt tüketen araçlar 2018ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018Türkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'da
ISPARTA PERDE FİRMALARIISPARTA İÇ GİYİMISPARTA GÖZ HASTANESİISPARTA PVC BayileriISPARTA OTO EKSPERTİZISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

ISPARTA'DA HALI İPLİĞİ FABRİKASINDA KAZA: 1 ÖLÜ, 2 YARALIISPARTA'DA HALI İPLİĞİ FABRİKASINDA KAZA: 1 ÖLÜ, 2 YARALI29 Temmuz 2018
Ünlü sanatçı yeni klibi için Isparta'ya geldiÜnlü sanatçı yeni klibi için Isparta'ya geldi31 Temmuz 2018
E-devlet'de yeni dönem! Bugün başladıE-devlet'de yeni dönem! Bugün başladı29 Temmuz 2018
Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak belli olduKurban Bayramı tatili kaç gün olacak belli oldu31 Temmuz 2018
Hastane önünde yürek burkan görüntü Hastane önünde yürek burkan görüntü 01 Ağustos 2018
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan öğrencilere müjdeMilli Eğitim Bakanlığı'ndan öğrencilere müjde01 Ağustos 2018
Bankada hesabı olan herkesi ilgilendiriyor! İptal edildiBankada hesabı olan herkesi ilgilendiriyor! İptal edildi29 Temmuz 2018
ISPARTA MERKEZ DİREKLİ BARAJI VE SULAMASINDA ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYORISPARTA MERKEZ DİREKLİ BARAJI VE SULAMASINDA ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR01 Ağustos 2018
Müjde! Başvuran o paraları geri alabilirMüjde! Başvuran o paraları geri alabilir30 Temmuz 2018
Isparta'ya A Plus üniversite şehri ödülü...Isparta'ya A Plus üniversite şehri ödülü...31 Temmuz 2018
Yaban domuzları korkutuyor Yaban domuzları korkutuyor 28 Temmuz 2018
Binlerce kişiye müjde! Emeklilik fırsatıBinlerce kişiye müjde! Emeklilik fırsatı29 Temmuz 2018
Isparta'da planlı elektrik kesintisi uyarısı Isparta'da planlı elektrik kesintisi uyarısı 30 Temmuz 2018
Resmen başladı! Başvuran parasını geri alacakResmen başladı! Başvuran parasını geri alacak01 Ağustos 2018
Isparta'da 1. Domates ve Karanfil FestivaliIsparta'da 1. Domates ve Karanfil Festivali29 Temmuz 2018
Kara Havacılık Okul Komutanlığı Isparta’ya taşınıyor Kara Havacılık Okul Komutanlığı Isparta’ya taşınıyor01 Ağustos 2018
ISPARTA BELEDİYESİ ÜCRET ALMADAN DEĞİŞTİRECEK!ISPARTA BELEDİYESİ ÜCRET ALMADAN DEĞİŞTİRECEK!30 Temmuz 2018
Otobüslerde yeni dönem! Zorunlu oluyorOtobüslerde yeni dönem! Zorunlu oluyor03 Ağustos 2018
Emsal niteliğinde karar! Cezayı iptal ettirdiEmsal niteliğinde karar! Cezayı iptal ettirdi28 Temmuz 2018
Askerlikte yeni sistem! Tarih belli olduAskerlikte yeni sistem! Tarih belli oldu28 Temmuz 2018