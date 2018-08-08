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Isparta Belediyesi’nden, Kardeş Köy - Kardeş Mahalle Projesi

Isparta Belediyesi’nden, Kardeş Köy - Kardeş Mahalle Projesi
ISPARTA
G.Tarihi: 08.08.2018 15:21
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Isparta Düğün Salonları

  - Isparta Belediyesi’nden, Kardeş Köy - Kardeş Mahalle Projesi   
  - Emre’deki Mahalle Buluşmaları’nda Kardeş köy, Kardeş Mahalle Projesi başlatıldı   
 
- Isparta Belediyesi tarafından Emre Mahallesi’nde devam eden Mahalle Buluşmaları çerçevesindeki etkinlikte, bir ilke imza atılarak ‘Kardeş Köy-Kardeş Mahalle Projesi’ başlatıldı.   
  Isparta Belediyesi’nin Mahalle Buluşmaları Emre Mahallesi’nde devam etti. Emre Mahallesi meydanlığında gerçekleştirilen mahalle buluşmasına eşi Dilek Günaydın ile birlikte katılan Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, havai fişeklerle karşılandı. Karşılamada yeniden spora merhaba diyen Emrespor’un altyapısında bulunan sporcular tarafından çiçeklerle ve ‘En büyük başkan bizim başkan’ sloganlarıyla karşılanan Başkan Günaydın, Emrespor’a ‘A’dan, Z’ye arkanızdayız’ sözü verdi. Isparta Belediyesi farklı bir projeye daha imza atıldı. 
  Yapılan açıklamayla ‘Kardeş Köy, Kardeş Mahalle Projesi’ de Emre Mahallesinden start aldı. Projeye göre Isparta merkezdeki her bir mahalle, bir köyle kardeş olacak ve böylece köy ile mahalle bütünleştirilecek ve karşılıklı eğitim, kültür, sanat, spor başta olmak üzere, karşılıklı ilişkiler geliştirilecek. İlk protokol Emre Mahallesi ile bu hafta sonu köy buluşmalarının gerçekleştirileceği Senirkent Ortayazı Muhtarları arasında imzalandı. 
 
  Talep ve şikayetleri dinlediler 
  Isparta Belediyesi Emre Mahallesi, Mahalle Buluşmaları kapsamında sanatçı Ümmü Erbil’de meydanı dolduran vatandaşlara seslendirdiği eserlerle güzel bir akşam yaşatırken, kurulan balon parkta çocuklar doyasıyla eğlendi. Çeşitli ikramlarında yer aldığı programda ayrıca daire müdürleri tarafından kurulan Hizmet Masasında vatandaşların istek, talep ve şikayetleri ele alındı. 
 
  Muhtar Suvay’dan Başkan Günaydın’a teşekkür 
  Emre Mahallesi Muhtarı Gürcan Suvay, mahallelerine yaptığı büyük hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın’a teşekkür ederken, “Mahallemizin bütün altyapı ve asfaltları yenilendi. 26 sokağımızda doğalgaz için izin yoktu. Belediyemiz bu sorunu da aştı ve şu anda mahallemizde doğalgaz verilmeyen nokta kalmadı. Mahallemiz 7 bin nüfusa ulaştı, bundan dolayı başkanımızdan mahallemize semt pazarı kurulmasını talep ediyoruz. Başkanımıza bundan sonra da yapacağı hizmetlerden dolayı şimdiden teşekkür ediyoruz” dedi. 
 
  Konuk: “Başkanımız derneğimize büyük katkılar verdi” 
  Isparta Lozan Mübadilleri Derneği Başkanı Ömer Konuk da, “Değerli, tuttuğunu koparan, dediğini yapan bir belediye başkanımız var. Derneğimize büyük katkılar vermiştir. Başkanımıza hizmetlerinin devamını diliyorum. Bu meydandaki kalabalık başkanımızı ne kadar çok sevildiğinin bir göstergesidir” görüşlerinde bulundu.  Gönlünde Emre Mahallesinin ayrı bir yeri olduğunu söyleyen Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın da, mahallelinin talepleri doğrultusunda imarda yaptıkları değişiklikle kat yüksekliğinin yediye çıkarıldığını ifade etti. Kendisinin ‘halkım ne isterse onu yaparım’ sözünü hatırlatan Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, “Emre Mahallesi canlı, gür, merttir, verdiği sözü yapar. Emre Mahallesi gönlü bol, sevecen, kardeşlik hüviyetinde sever. Bende Emre Mahallemizi kardeşlik hüviyetinde seviyorum. Buradan eski Muhtarımız merhum Ayhan Talay’ı da rahmetle anıyorum” dedi. 
 
  “Halkımızın hizmetçisiyim” 
  Emre Mahallesi’ne bugüne kadar yapılan yatırımlardan da bahseden Günaydın, “Isparta’yı ayna gibi ortaya çıkarıyoruz. Halka hizmet ediyorum, halkımızın hizmetçisiyim. Mahallemize daire müdürlerimizle yani tüm belediyemizle geldik, talepleriniz varsa Hizmet Masamıza bunları bildirin. Emre Mahallemize daha çok hizmetler yapmayı istiyoruz. Amacımız ne yapıyorsak onun en iyisini yapmaktır. Atatürk Parkını ve Gökçay’daki Gül Köşkü’nü de belediye olarak biz işletiyoruz. Nerede eksiklik varsa biz oradayız” ifadelerinde bulundu. 
 
  “Isparta Belediyesi nüfusuna oranla en zengin belediyedir” 
  Bir dönem belediye başkanlığına ara vermek zorunda kaldığını, ardından tekrar geldiğinde ise belediyenin ciddi zarara uğratılmış olduğunu, 630 milyon liralık borcu ödeyerek bugün belediyenin 630 milyon liralık bütçeye ulaştığını dile getiren Günaydın, “O gün tekrar belediye başkanlığına geldiğimde and içtim, Allah’a dua ettim, Isparta’yı uçurabilir miyim? dedim, şehrimiz o noktaya gidiyor. Isparta’yı ayağa kaldırdık. Isparta Belediyesi nüfusuna oranla en zengin belediyedir, yatırım yapan bir belediyedir. Şu anda 250 milyon liralık yatırım yapıyoruz. Yaşanabilir şehirlerde birinciyiz. Yeni projelerimiz yolda, Türkiye’yi turizmde Isparta’ya çekecek çalışmalarımız var. Isparta’yı en ucuz şehir yapma iddiam var ve bunu yapıyoruz. Isparta’mız ucuz olması ve yaşanabilir şehir olmasından dolayı dışarıdan göç almaya başlamıştır. Isparta’yı, Türkiye’ye, dünyaya örnek yapmamız lazım, buna çalışıyoruz. Bütün daire müdürlerimiz ile zımba gibi çalışıyoruz. Benimle birlikte çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi. 
 
  Kardeş Köy, Kardeş Mahalle Projesi başlatıldı 
  Isparta Belediyesi bugüne kadar yapmış olduğu mahalle buluşmaları ile köy buluşmalarından sonra bir büyük projeye daha imza atıyor. Projeye göre Isparta’nın 44 mahallesi, köylerle kardeş olacak. Uygulamanın ilki Emre Mahallesi ile başlatıldı. Emre Mahallesi ile bu hafta sonu köy buluşması düzenlenecek olan Senirkent’in Ortayazı Köyü kardeş ilan edildi ve muhtarlar arasında kardeşlik protokolü imzalandı. Bu projeyle mahalle ve köyler arasında karşılıklı kültür, sanat, spor, bilgi alışverişi yapılacak. Karşılıklı dostluklar geliştirilecek. 
 
  Emrespor’a A’dan, Z’ye destek 
  Mahalleye girişinde Emrespor altyapısından çocuklar tarafından çiçeklerle karşılandığını hatırlatan Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Emrespor yöneticilerini ve mahalle halkını tebrik ettiğini söyledi. Emrespor’un altyapı sporcularıyla birlikte platforma çıkan ve mahalle sakinlerine seslenen Günaydın, “Bu çocuklarımızı küçük yaştan yetiştiriyorlar. Kulübümüz, kendi futbolcusunu kendisi yetiştiriyor. Bu çok önemli. Öyleyse Isparta Belediye Başkanı olarak bende A’dan, Z’ye arkanızdayım. İğneden, ipliğe, diş-tırnak bu çocuklarımıza nasıl yardımcı olacaksak hazırız. Sporda bizim ihtiyacımız. İnanırsak başarırız” görüşlerinde bulundu. 
  Konuşmanın ardından Emrespor yöneticisi Melek Yüksekçınar tarafından Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın’ın eşi Dilek Günaydın’a çiçek takdim edilirken, yine Mahalle Muhtarı Gürcan Suvay’da mahallelerine yaptığı destek ve yatırımlardan dolayı Başkan Günaydın’a plaket takdim edildi. 
 
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İHA 
                                         
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