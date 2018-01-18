Isparta Belediyesi’nden çocuklara karne hediyesi

Isparta Belediyesi ‘Çat, Pat, Küt’ isimli orta ortaoyununu çocuklar için buluşturdu. 2017-2018 eğitim-öğretim yılının birinci dönem sonu gelmesi dolayısıyla özellikle ilkokul öğrencilerine yönelik getirtilen ve ücretsiz olarak sergilenen tiyatro oyunu ile çocuklar eğlenceli vakit geçirdi.Isparta Belediyesi, kültürel ve sosyal faaliyetler çerçevesinde vatandaşları ve çocukları ücretsiz olarak tiyatrolarla buluşturmaya devam ediyor. Bir hafta önce ‘Metro Canavarı’ isimli tiyatro oyununu yetişkinlerle buluşturan Isparta Belediyesi şimdi de yarıyıl tatiline girmeye hazırlanan öğrencilere yönelik tek perdelik ‘Çat, Pat, Küt’ isimli orta oyununu çocuklarla buluşturdu.3 gün boyunca günde iki seans halinde süren tiyatro etkinliğini binlerce öğrenci takip etti. Kültür Sineması Salonunda düzenlenen tiyatro etkinliği ile çocuklar bol kahkahalı ve eğlenceli dakikalar geçirdi.Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce organize edilen tiyatro oyununda Uğur Demirezen, R. Mert Durak ve Yılmaz Kundakçı rol aldı.ISPARTA (İHA)