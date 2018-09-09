Isparta'daki muhtarların aileleri, Isparta Belediyesi İş ve Meslek Edindirme Kursları Birimi(ISMEK) kursiyerlerinden oluşan ilk kafile Çanakkale’ye gitti. Belediye Başkan Yardımcısı ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İrfan Veli Kayacan’ın başkanlığını yaptığı ‘Ecdada Yolculuk, Çanakkale Gezisi’ne katılan gurup, Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın’a böyle bir faaliyetin gerçekleştirilmesinden dolayı teşekkür etti.Çanakkale gezisi öncesinde açıklamalarda bulunan Kayacan, “Isparta Belediyesi olarak bugünümüzü borçlu olduğumuz kahraman şehit atalarımızın ziyaretine gidiyoruz. Geziye muhtarlarımızın ailelerini ve ISMEK el sanatları mahalle kurslarındaki kursiyerlerimizi götürüyoruz. Bundan sonra Çanakkale’deki geçmişimizi, tarihimizi anmak, yaşatmak ve insanlarımızı biraz olsun titreterek kendine getirebilmek açısından bu organizasyonu yapmak istedik. Çok faydalı olacağına inanıyoruz. Bundan sonra da bu ziyaretlerimizin devam edecek. "dedi.Geziye katılan katılımcılar kendilerine Çanakkale'yi görme fırsatı veren Başkan Günaydın'a teşekkür ettiklerini bildirdi.İHA