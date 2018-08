- Isparta Belediyesi kurban bayramı tedbirlerini aldı



- Isparta Belediyesi, halkın daha rahat ve huzurlu bir ortamda Kurban Bayramlarını geçirebilmelerini hedefleyerek bayram tatili süresince 24 saat esasına göre çalışmaların sürdürüleceğini açıkladı.

Vatandaşların kentte mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmeleri için bir takım önlemler alındığını dile getiren Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, hayvan pazarının hazır olduğunu, buradan alınan tüm hayvanların gerekli sağlık kontrollerinden geçirildiğini ifade etti.

Kurban kesim yerlerinin belirlendiğini, gerek hayvan pazarı, gerekse mezarlıklara ulaşım ile bayram süresince halk otobüslerinin ulaşım durumları, nöbetçi fırınlar ile ilgili bilgiler veren Belediye Başkanı Günaydın, “Bayram tatili süresince belediye birimlerimiz 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürecektir” dedi.



Belediye ekipleri teyakkuzda

Bayram tatili süresince Zabıta, Temizlik, İtfaiye, Su ve Kanalizasyon İşleri, Fen İşleri ve Veteriner İşleri Müdürlükleri 24 saat esasına göre görev yapacak. Kurban kesim yerlerinin temizliği için Temizlik İşleri Müdürlüğü tam kadro çalışacak. Ayrıca kurban kesim ve satış yerlerinin temizlik ilaçlama ve dezenfektesi anında yapılacak. Halkın sağlığı için fırınların, unlu mamullerin, pastanelerin bayram öncesi denetimleri gerçekleştirilirken ve tatil süresince de gerekli denetimlere devam edileceği kaydedildi. Diğer taraftan, bunların yanı sıra vatandaşların 24 saat boyunca her türlü şikâyetlerini Alo 153’e bildirebilecekleri, senaze hizmetlerinin de bayram süresince devam edeceği kaydedildi.

Ayrıca, itfaiyenin yangınlara, trafik kazaları ve her türlü afete karşı 24 saat esasına göre teyakkuzda olacağı, Fen İşleri, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü’nün tatil süresince nöbetçi ekipleriyle hazır bulunacağı hatırlatıldı.

“Hayvan pazarı dışında her hangi bir yerde kurbanlık satışı yapılamayacak”

Isparta halkının ve belediye personelinin bayramını kutlayan Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, halkın mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmeleri için alınan önlemler, ilgili verdiği bilgilere göre; “Kurban satış yeri olarak Isparta Belediyesine ait Canlı Hayvan Pazarı belirlendi. Pazar dışında her hangi bir yerde kurbanlık satışı yapılamayacak. Hayvan pazarında belediyenin 5 Veteriner Hekimi, Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile birlikte kurban satışına getirilen hayvanların bulunması gereken evrak ve sağlık kontrolü yapılarak vatandaşların gönül rahatlığı içinde kurbanlıklarını almaları sağlanıyor” dedi.

Isparta Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, kurban kesim yeri olarak da Mezbaha Tesisi, Aşevi ve Huzurevi’nin belirlendiği belirtildi.



Hayvan pazarına seferler

Canlı Hayvan Pazarına gitmek isteyen vatandaşlar için 15 Ağustos’tan itibaren sabah 09.00’da başlamak üzere her saat başı Tuhafiyeciler Sitesi önünden otobüs seferi düzenleneceğinin iletildiği açıklamada, hayvan pazarından dönüş saatlerinin ise buçuklarda gerçekleşeceği ifade edildi. Seferlerin her gün saat 16.00’ya kadar arefe günü akşamüzerine dek devam edeceği aktarıldı.

Bayramın ilk 2 günü otobüs seferleri ücretsiz

Arefe günü ikindi namazından sonra Halife Sultan ve Asri Mezarlıklara Kaymakkapı Meydanı’ndan ücretsiz otobüs seferleri düzenlenecek. Bayramın 1. ve 2. günü halk otobüsleri ücretsiz olacak ve seferler birinci gün 09.00 itibariyle başlayacak. Bayramın 2.günü otobüs seferleri saat 08.00, 3 ve 4.günler saat 07.30’da başlayacak.



Arefe günü salı pazarı kurulacak

Kurban Bayramının 21 Ağustos Salı gününe denk gelmesi dolayısıyla o günde kurulan Merkez Salı Pazarı bir gün öne çekildi. Buna göre Merkez Salı Pazarı, 20 Ağustos Pazartesi günü kurulacak.



Nöbetçi fırınlar

Bayram boyunca ekmek üretimi yapacak olan fırınlarda belirlendi. Buna göre; Bayramın birinci günü: Yeşilyayla, Taş Değirmen Ekmek Fırını, Bayramın 2,3 ve 4.günleri: Yeşilyayla, Taş Değirmen Ekmek Fırını, Merve Ekmek Fırını, Aksu Ekmek Fırını’nın nöbetçi olarak çalışacağı belirtildi.



İHA