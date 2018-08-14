- Isparta Emre Mahallesi sakinleri kendileri ile kardeş olan Ortayazı Köyüne giderken, yol güzergahı üzerinde bulunan Akkeçili Yörük Evini ziyaret etti. Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın’da, Emre Mahallesi sakinlerine eşlik etti.Isparta Belediyesinin hafta sonu Senirkent Ortayazı Köyünde gerçekleşen Köy Buluşmalarına katılan Emre Mahallesi sakinleri, Akkeçili Köyü’ndeki Yörük Evi Müzesini ziyaret etti.Eskiden ilkokul olarak kullanılan ancak daha sonra müze olarak tanzim edilen Akkeçili Yörük Evi Müzesinde gerek mankenler kullanılarak, gerekse minyatürle geçmiş dönem hayatı canlandırılıyor. Akkeçili Köyü Yörük Kültürünü Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Şükrü İbişoğlu misafirlerine müzeyi gezdirerek, müzenin yapılış amacı, içerisinde bulunan objelerin özellikleri konularında bilgilendirme yaptı.Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın’da ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başkan Günaydın yaptığı değerlendirmede şunları söyledi; “Isparta’daki 44 mahallemiz ile köylerimizi kardeş yapıyoruz, irtibatlarını kuruyoruz. Şehirdeki insanlarımızı köy yaşantısı ile buluşturuyoruz. Köyün güzelliğini ortaya çıkarıyoruz. Köylerimizden şehirlere göç oluyor, şehirdeki insanlarımıza köylerin güzelliğini, üretkenliğini gösteriyoruz. Neticede mutlu yaşamak için, çalışmaktan kaçmamak lazım. Bugün tarihi incelediğimizde toplumların çoğu refah yaşamıştır bunun nedeni de üretmeleridir. Bizde son zamanda üretkenlikten kaçıyoruz, kaçınca da tüketim toplumuna geçiyoruz. Akkeçili Köyümüzde kendilerine bir müze oluşturmuş, Yörük, Türkmen kültürünü anlatan bir yer. Emre Mahallelerimizle bugün burayı inceliyoruz. Bugün müzemizi, akşamda köyümüzü görecekler ve böylece kökümüzü görmüş olacaklar. Bu özentiler denkleşecek. Bu kardeşlik olayının, güzelliğe dönüşmesini arzu ediyorum. Şimdiden vatandaşlarımıza faydalı ve hayırlı olsun temennisinde bulunuyorum.”İHA