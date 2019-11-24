BELEDİYE'DEN İHTİYAÇ SAHİBİNE YARDIM ELİ







Geçtiğimiz günlerde Kanal32'de Çünür Mahallesinde metruk bir evde ikamet eden 40 yaşındaki Zekiye Denizkan'ın, 17 yıldır tek başına verdiği yaşam mücadelesi ekranlara gelmişti.Bunun üzerine Isparta Blediyesi harekete geçerek bu kez yardım elini Zekiye Denizkan'a uzattı.Konuyla ilgili ayrıntıları Isparta Belediyesi Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu Çünür'de o evde incelemede bulunarak sosyal medyada paylaştı.''Çünür Mahallemizde ihtiyaç sahibi vatandaşımızı Isparta Belediyesi olarak ziyaret ederek Sosyal Belediyecilik anlayışımızla Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen’in talimatı ile tüm ihtiyaçlarını belediye olarak karşılayacağız.​''