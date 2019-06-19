ISPARTA BELEDİYESİ GELECEK PLANINI ORTAK AKILLA BELİRLEYECEK

STRATEJİK PLAN KURULU 2020-2024 PLANI İÇİN KOLLARI SIVADI

BİLİMSEL ANKETLER, KURUL ÇALIŞMALARI İLE 2024 VİZYONU ORTAYA KONUYOR

BELEDİYE TARİHİNDEKİ EN KAPSAMLI PLANLAMA

KURUL TÜM ISPARTA’YI KUCAKLIYOR

BÜYÜKÇULCU: “TÜM ÇALIŞANLARIMIZA BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR”

“HİZMETİ GÖREN HER BİR KİŞİ ISPARTA BELEDİYESİDİR”

STK’LARDA DESTEK VERECEK

“BUGÜNE KADAR FİKİR VE DÜŞÜNCELERİNİZ ÖNEMSENMEMİŞ OLABİLİR BİZ ÖNEMSİYORUZ”

AYDOĞDU: “SİZLERLE BERABER OLMAK İSTEDİK”

AKAGÜNDÜZ: “SİZİN VE SİZDEN HİZMET ALAN İNSANLARIN GÖZÜYLE ÖNERİLER GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ”

GÖZGÜN: “BELEDİYECİLİK HIZ ve ACİL ÇÖZÜM GEREKTİRİYOR”

Isparta Belediyesi şehri 2024 yılına en iyi şekilde ulaştıracak tarihinin en kapsamlı stratejik planını şehrin tüm kesimleriyle beraber ortak akılla hazırlamak için kolları sıvadı ve belediye personeliyle birlikte strateji toplantılarına başladı. “Hep Beraber Isparta’yız, Fikrini Söyle Şehrine Yön Ver”, “Ben Başkan Olsam” sloganlarıyla seçim zamanı yola çıkan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ortak akılla Isparta’yı yönetmek için ilk büyük adımını atıyor. “Geleceğin Şehri Isparta” vizyonuyla yola çıkan Isparta Belediyesinin 2024 yılına kadar yapacağı çalışmaların yol haritasının belirleneceği çalışmaya; bilimsel anketlerle, vatandaşlar, meslek odaları, STK’lar ve tüm resmi kurumlar ortak akılla şekil verecek. Stratejik Plan ağustos ayı sonuna kadar tamamlanacak ve eylül ayı Belediye Meclisi Toplantısına sunulacak. Plan için ilk adım belediye personelinin fikirlerinin ve önerilerinin alınmasıyla atıldı.Isparta Belediyesi, şehri 2024 yılına hazırlayacak olan Stratejik Planı için iç ve dış paydaşlarla yoğun mesai harcıyor. Bu kapsamda belediye bünyesinde Stratejik Plan Kurulu ve ekibi oluşturuldu. Kurul, belediyenin 2020-2024 Stratejik Planını oluşturmak için kolları sıvarken, kurulda mecliste gurubu bulunan tüm partilerin temsilcileri ile başkan yardımcıları, daire müdürleri, birim sorumluları ve harcama yetkilileriyle Belediye Meclisi Toplantı Salonunda bir araya geldi.Stratejik Planın bir parçası olarak belediye kurul üyelerinin dışında, bilimsel bir anket çalışması da gerçekleştiriyor. Bu kapsamda personele dağıtılan anket sorularının analizi sonrasında belediyenin 2024 vizyonu ortaya konacak. Ağustos ayı sonuna Isparta Belediyesi Stratejik Planı hazırlanacak ve eylül ayında yapılacak Belediye Meclis Toplantısına sunulmuş olacak.Isparta Belediyesi tarihinde ilk kez böyle kapsamlı bir çalışmaya imza atarken, Stratejik Planın bir gerekliliğin yerine getirilmesinin ötesine geçmiş oluyor. Isparta Belediyesi çalışma kapsamında vatandaşlarla da bir araya gelecek ve onların duygu, düşünceleri noktasında hem muhatabı hem de istek taleplerinin karşılığı olmak istiyor.Stratejik Plan Kurulunu oluşturan kurulun üyeleri arasında Belediye Başkan Yardımcıları ve AK Parti Belediye Meclisi Üyeleri Uğur Büyükçulcu, Fahretdin Gözgün ile birlikte yine AK Parti Belediye Meclisi Üyeleri Özler Erdoğan, Gökhan Emiştekin, Sezgin Gülatan, MHP’den Hasan Hüseyin Akagündüz, İYİ Parti’den Ahmet Aydoğdu ile belediye çalışanları yer alıyor.Kurulda konuşan Belediye Başkan Yardımcısı ve AK Parti Belediye Meclisi Üyesi Uğur Büyükçulcu, stratejik planın belediye için önemine dikkat çekti. Bu güne kadar çok fazla stratejik plana önem verilmediğini söyleyen Büyükçulcu, “Stratejik plandaki aşamalardan bir tanesi iç paydaşlar, diğeri de dış paydaşların katılımı. Isparta Belediyesinin kurum amirleri sorumluları olarak sizlere de büyük görev düşüyor. Sizlerle birlikte tüm çalışanlarımıza büyük görev düşüyor. Belediyenin hizmetlerinden, bu şehrin geleceğinden sizlerin de fikir ve düşünceleri önemli. “Fikrini söyle, şehrine yön ver” diye söylemle yola çıkılmıştı. Sizlerin ve alt birimlerde çalışan her bir personelin fikrine, düşüncesine katkısına ihtiyacımız var” dedi.Bu şehirde yaşayan her bireyin Isparta Belediyesi ile bir bağı, beklentisi ve talebinin olduğunu söyleyen Büyükçulcu, “Vatandaşımızın aldığı hizmetler var, buna bağlı olarak da memnuniyeti ve şikâyeti söz konusu. Dolayısıyla vatandaşın gözünde Isparta Belediyesi dediğinizde onu ilgilendiren birim aklına geliyor. Örneğin sokağı temizlenmiyorsa, yağmur yağdı, birikinti olmuşsa ‘belediye çalışmıyor’ oluyor. Su faturası ödemeye geldiğinde bir karmaşa ile karşılaştıysa bir şikâyeti bulunuyor. Dolayısıyla hizmeti gören her bir kişi Isparta Belediyesidir” şeklinde konuştu.Stratejik Plan noktasında Isparta Belediyesinin misyonunu, vizyonunu belirlerken, belediye çalışanları, vatandaşlarla memnuniyet derecelerini ölçmek, istek, taleplerinin belirlenmesi noktasında bir anket çalışması gerçekleştireceklerini aktaran Uğur Büyükçulcu, “Isparta’daki tüm sivil toplum örgütlerinin katılımıyla birlikte istek taleplerini, karşılaşılan olumsuzlukları alacağız” şeklinde konuştu.Anketlerden alınacak sonuçlara göre hem belediye olarak kendilerini çek etmiş olacaklarını, verilen hizmetlerde ne derece başarılı olunduğunu göreceklerini, diğer taraftan da verilemeyen hizmetler konusunda da ellerinde doneler olacağını dile getiren Büyükçulcu konuşmasını şöyle sürdürdü:“Bu konuda bugüne kadar belki fikir ve düşünceleriniz önemsenmemiş olabilir ancak biz önemsiyoruz. Bunun için azami derecede destekleriniz gerekiyor. Bu sürece tüm meclis üyelerimiz dahil. Hepimizin fikri, düşüncesi, eleştirisi, istek ve talepleri stratejik plan oluşmasında ciddi anlamda önem arz ediyor. Strateji geliştirme kurulumuzu oluşturduk. Biz bunu hep birlikte sizlerle planlamak sonuçlandırmak istiyoruz. Stratejik planımız ağustos ayı sonuna kadar oluşturulup, eylül ayında da meclise sunulacak”Stratejik Plan Kurulunun İYİ Partili üyesi Ahmet Aydoğdu da, stratejik planın ne olduğunu, tanımı ve planlamanın önemine dikkat çekti. Aydoğdu, “Sizler bütünün birer parçaları olarak kimin neye ihtiyacı varsa bir sıralama yapmak durumundayız. Onun için sizlerle beraber olmak istedik. Bizler bir yükümlülüğü yerine getirmek, iyi bir plan yapılarak uygulanabilir olanı yapmak istiyoruz. Sizler iç paydaş, dış paydaşlar olarak ihtiyaçları, problemleri çözmede uygulanabilir çözüm ufuklarını gösterirseniz güzel, rahat bir kent olma, yaşanabilir bir kent olma yolunda adım atmış oluruz” dedi.Her insanın bir hayalinin bulunduğunu bunun hem iş hem de normal hayatta geçerli olduğuna değinen Stratejik Plan Kurulu üyesi MHP’li Hasan Hüseyin Akagündüz de, “Siz nasıl yaşamak istersiniz?’ sorusunu ailenizle kendinize sorabiliyorsanız, belediyenin çalışanı olarak da ‘nasıl hizmet vermeliyiz?’ hatta ‘vatandaş bizi nasıl görüyor ve biz buna göre neyi düzeltmeliyiz?’ sorusunu da kendinize sorabilmelisiniz. Sizden birinde meydana gelebilecek bir aksaklık aslında belediye hizmetinin aksamasının ilk işaretidir” derken konuşmasını şu şekilde sürdürdü:“Bizde stratejik planlama yaparken belediye hizmetlerinin ağır, aksak, yanlış ya da eksik giden nesi varsa hem sizin gözünüzle, hem sizden hizmet alan insanların gözü ile tespit edip öneriler geliştirmek, belki de mutlu müreffeh şehir yaratmaya yönelik faaliyetler gerçekleştireceğiz”Stratejik Kurul Toplantısında konuşan Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahretdin Gözgün de, belediyeciliğin ve hizmetin önemine işaret etti, belediyeciliğin ve hizmetin her geçen gün boyutunun farklılaştığına dikkat çekti. Gözgün, “Baktığınızda dünyanın bu konjörtürde değişen yüzünün içerisinde teknoloji gelişimiyle birlikte belediye hizmetlerindeki süre zarfının en kısa süreye indirilmesinin yoluna bakmak lazım. Kısa günde hizmeti anında yerine ulaştırmak önemli. Bizim maksadımız ne? Isparta’nın içerisinde bir yaşam tarzı var, o yaşamın içerisinde hayatı kolaylaştırmamız gerekiyor. Hayatın içerisindeki aksaklıkları acil olarak gidermemiz, tüm noksanları tamamlamamız gerekiyor. Bunlarla birlikte geri döngüde vatandaşın memnuniyetini hemen almamız gerekiyor. Belediyecilik hız, acil çözüm gerektiriyor” görüşlerinde bulundu.