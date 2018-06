Isparta Belediyesi Atatürk Parkını Cuma günü düzenlenecek olan törenle açıyor.Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, yenilenen ve açılışa hazır hale getirilen Atatürk Parkında incelemelerde bulundu. Parkta görev yapacak olan ve profesyonellerden oluşan personelle bir araya gelen Başkan Günaydın, personelden Isparta halkına hizmette nezaket ve kalitenin elden bırakılmamasını istedi.Atatürk Parkının Cuma günü saat 14.30 itibariyle yapılacak açılışla hizmet vermeye başlayacağını ve tüm Ispartalıları açılışa davet ettiğini belirten Başkan Günaydın, “Yaşanabilir şehir unvanına sahibiz. Yaşanabilir şehirde her konunun üst seviyede olması lazım. Atatürk Parkımız tekrar belediyemiz bünyesine geçti. Parkımızın inşaatından, dekorasyonuna her şey yenilendi. Ancak burada bir şey daha arıyoruz. Burada zarafet, nezaket, lezzet ve uygun fiyat olacak. Aldığımız personellerimiz gerekli eğitime tabi tutuldu. Profesyonel bir ekip oluşturuldu. Her şeyin en iyisi burada olacak. Çay ve kahvenin yanı sıra burada aparatif yiyeceklerde olacak. 6 aydan buyana gerek Atatürk Parkımız için gerekse Gökçay’da bulunan eski adıyla Kervansaray, yeni adıyla Gülköşk’te AR-GE çalışmalarımız gerçekleştirildi. Isparta’mızda maalesef lezzet, güzellik ve uygun fiyatı bir arada sağlamak çok zor. Belediye olarak işletmesini verdiğimiz yerlerde bunu elde edemedik. Isparta Belediyesi olarak Türkiye’de önemli sayılabilecek kafeteryaların, lezzetlerin sahibi biz olmak zorunda kalıyoruz. Atatürk Parkımızın açılışına tüm Ispartalı vatandaşlarımızı bekliyoruz. Burası halkımızın kullanabileceği bir yer. Halkımız için emniyetli, rahat bir şekilde vakit geçirebilecekleri, huzur duyabilecekleri bir alan oluşturduk. Şimdiden bu parkımızın halkımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.İHA