Isparta Belediye Oğuzata kurslarındaki 21 öğrenci nitelikli liselere yerleşti

Başkan Günaydın’dan başarılı öğrencilere ödül

Isparta Belediye Oğuzata kurslarındaki 21 öğrenci nitelikli liselere yerleşti
ISPARTA
G.Tarihi: 03.08.2018 17:39
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Isparta Düğün Salonları
  - Belediye Oğuzata kurslarındaki 21 öğrenci nitelikli liselere yerleşti   
  - Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın:   
  - “Her zaman milletimizi düşünüyoruz, bu konuya hiçbir zaman siyaset karıştırmadık”   
 
- Isparta Belediyesi Oğuzata Eğitim Kurslarıyla LGS’ye hazırlanan 21 öğrencinin nitelikli okullara yerleşme başarısı gösterdiğini ifade eden Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, öğrencilere başarı ödülü takdim ederken, “Her zaman milletimizi düşünüyoruz. Oğuzata eğitim veren ve yön gösterendir. Gençlerimiz başarılı olacaklar ve ülkemize, milletimize yararlı hizmetler verecektir” dedi.   
  Isparta Belediyesi Oğuzata Eğitim Kurslarında öğrenim gören ve Liseye Geçiş Sınavında (LGS) başarı göstererek nitelikli okullara yerleşmeye hak kazanan 21 öğrenciye Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın tarafından ödül verildi. 8 yıl önce kurulan ve bugüne kadar ücretsiz olarak binlerce öğrenciyi lise ve üniversite sınavlarına hazırlayan Oğuzata Eğitim Kursları bir büyük başarıya daha imza attı. 

  Başkan Günaydın’dan başarılı öğrencilere ödül 
  Liseye Geçiş Sınavı (LGS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından Oğuzata’da öğrenim gören 21 öğrenci nitelikli liselere kayıt yaptırmaya hak kazandı. Buna göre öğrencilerden 10’u Fen Lisesine, 4’ü Sosyal Bilimler Lisesine ve 7’si de Anadolu Lisesine yerleşti. Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, başarılı öğrenciler ve onları sınavlara hazırlayan hocaları ile velilerini makamında kabul etti. Başkan Günaydın, başarılı öğrencileri ödüllendirdi. 

  “Hiçbir zaman bu konuya siyaset karıştırmadık” 
  Oğuzata’yı 8 yıl önce kurduklarını ve bu süreçte binlerce ortaokul ve lise öğrencisine ücretsiz kurs ve kitap vererek sınavlara hazırladıklarını hatırlatan Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, “21 öğrencimiz bu yıl nitelikli liseleri kazandı. Öğrencilerimizi ve ailelerini kutluyorum. Öğrencilerimizi Oğuzata’ya gönderdiniz, bu başarı velilerimizle birlikte elde edilmiştir. Her zaman milletimizi düşünüyoruz. Eğitim, başarı olmayan bir toplum ilerleyemez. Eğitimli toplumlar ekonomisini, iktisadını kısa zamanda millet olarak düzeltmesini çok iyi bilir. Isparta Belediyesi olarak eğitime büyük önem veriyoruz. Belediye olarak sadece eğitim verdik, hiçbir zaman bu konuya siyaset karıştırmadık. Hocalarımız genç ve dinamiktir. Ben hocalarımızı da tebrik ediyorum” dedi. 

  “Başarılı olacaklar ve ülkemize, milletimize yararlı olacaklar” 
  Daha önce Oğuzata’ya gelen ve buradan üniversite kazanarak öğrenimini tamamlayan gençlerin kendisini ziyarete geldiğini ve bundan da büyük gurur duyduğunu anlatan Başkan Günaydın, “Her biri vatan, millet, bayrak sever, çalışkan ve bir meslek sahibi olarak bizleri ziyaret ediyor.  En büyük hizmet eğitim ama doğru eğitim.  Oğuzata eğitim veren ve yön gösterendir. Bu çocuklarımızın da böyle olacağına inanıyorum. Başarılı olacaklar ve ülkemize, milletimize yararlı olacaklar. Herkesin bir idolü olması gerek, benimde en büyük idolüm Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür” şeklinde konuştu. 

  Velilerden teşekkür 
  Veliler ise çocuklarını Oğuzata’ya göndermekten dolayı duydukları memnuniyetlerini dile getirirken, eğitime katkı sunan Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın’a teşekkür ettiler. Bir veli, “Belediye denince eskiden su, yol, kanalizasyon bilirdik ama Isparta Belediyesi denince eğitim, spor, kültür akla geliyor. Teşekkür ediyoruz” görüşlerinde bulundu. 
  Konuşmanın ardından Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, öğrencilere başarı ödülü takdim etti. 
 
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İHA
                                         
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